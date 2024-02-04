لبيد: بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية

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واجه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات حادة بسبب تصريحاته لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.ودعا بن غفير إلى "تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك" قائلا إن الرئيس الأميركي جو بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، وذلك يذهب إلى حماس" واعتبر أن سلوك واشنطن سيكون مختلفا تماما لو كان دونالد ترامب بمنصب الرئاسة.وردا على ذلك، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يأمر بن غفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات "إسرائيل" الخارجية.من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن "بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية، ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين بحكومته" وأكد أن "تصريحات بن غفير هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها".