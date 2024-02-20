الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: قيام دولة فلسطينية يعرض وجودنا للخطر

نتنياهو: قيام دولة فلسطينية يعرض وجودنا للخطر
نتنياهو: قيام دولة فلسطينية يعرض وجودنا للخطر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء مع تسوية دائمة أو بدونها، واعتبر أن إقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.اضافة اعلان

وقال نتنياهو في بيان أمس الاثنين "قدمت للحكومة اقتراحا ينص على أن إسرائيل ستعارض محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية عليها من جانب واحد. لاقى المقترح إجماعا رغم اختلاف الآراء داخل الحكومة، وهذا يعني أننا متحدون لرفض الخضوع للإملاءات الدولية".

وأوضح أنه قدم للكنيست (البرلمان) تشريعا متطابقا مع قرار مجلس الوزراء برفض "الإملاءات الدولية" التي تسعى إلى الدفع بإقامة الدولة الفلسطينية.

وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يحظى التشريع المقترح بتأييد واسع "وسيظهر للعالم أن هناك اتفاقا واسعا في إسرائيل ضد الجهود الدولية لفرض دولة فلسطينية علينا" حسب قوله.

وتابع "الجميع يعلم أنني أنا من عرقلت على مدى عقود قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر"، وأشار إلى أن موقفه تعزز في أعقاب عملية طوفان الأقصى الذي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف "موقفي لا يزال واضحا. في أي وضع، سواء مع أو بدون تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، وهذا يشمل بالطبع الضفة الغربية وقطاع غزة".

وإلى جانب الولايات المتحدة، أعلنت دول أوروبية أنها تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، في خطوة استباقية من شأنها التمهيد لتطبيق حل الدولتين، بيد أن ذلك قوبل برفض من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل.

ومنحت الأمم المتحدة فلسطين وضع مراقب في عام 2012، ومن بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، اعترفت 139 دولة حتى الآن بفلسطين كدولة مستقلة. الجزيرة
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تقارير أممية لتعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من ضباط إسرائيليين

تقارير أممية تكشف عن تعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من ضباط إسرائيليين

منذ3 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

منذ24 ساعة
مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات فلسطينية بنابلس

مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات فلسطينية بنابلس

منذ24 ساعة
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات تتعلق باحتلال فلسطين

19 شباط 2024
اقرأ أيضا
تقارير أممية لتعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من ضباط إسرائيليين

تقارير أممية تكشف عن تعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من ضباط إسرائيليين

منذ3 ساعة
قتلى من جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

منذ3 ساعة
مجلس الأمن

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف الحرب

منذ4 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

منذ24 ساعة
مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات فلسطينية بنابلس

مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات فلسطينية بنابلس

منذ24 ساعة
السنوار

حماس ترد على "فبركات" الاحتلال بشأن السنوار

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ليحفظ كل صادق وطنه

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (1 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

رفح.. ومجزرة كبرى

زيدون الحديد |اليوم

في غزة حرب بين الحقد والحق

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ16 ساعة
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 