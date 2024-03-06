واشنطن: ترمب يحقق فوزا ساحقا في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية

فاز دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأكثر حظا لرئاسة الولايات المتحدة للدورة الرئاسية القادمة 2024-2028، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ 12 ولاية من أصل 15 لغاية صباح اليوم الأربعاء، وفق ما توقعت شبكات تلفزيونية أميركية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة القادمة، بحسب واشنطن تايمز.

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وبهذا الفوز، يحقق الرئيس السابق الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بقوة، ورقة الترشيح عن الحزب الجمهوري التي تمنحه الحق في الحصول على الدعم الكامل وتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.



وأعرب ترمب، عبر منصته "تروث سوشال" عن شكره لولايات الاباما وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.



ووصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بـ"المذهلة" مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.



وقال ترمب، أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا "هناك سبب لتسميته الثلاثاء الكبير، حيث يقول الخبراء لأنه يوم كبير، أو لأنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسم، على الإطلاق".



وتمكنت منافسته، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من الفوز بفارق ضئيل في ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية، لكنها رفضت الانسحاب حتى الآن من السباق.



وعلى الجانب الديموقراطي حصد بايدن، الفوز في 14 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات التلفزيون الأميركية، لكن هناك توقعات بأن يخسر أمام منافس مجهول نسبيا هو جايسون بالمر، في جزر ساموا الأميركية في جنوب المحيط الهادي.