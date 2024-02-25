أبو صباح تعزز صفوف "النشميات" قبل مواجهة فلسطين

مهند جويلس

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عمان- تلتحق اليوم لاعبة نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم سارة أبو صباح، بالمنتخب الوطني النسوي، بعد غيابها عن مباريات الدور الأول من بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، لارتباطها مع فريقها بمنافسات دوري الدرجة الأولى الألماني.ويلتقي المنتخب الوطني غدا نظيره الفلسطيني لحساب الدور نصف النهائي عند الساعة الخامسة مساء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، فيما يواجه المنتخب اللبناني باليوم ذاته نظيره النيبالي لحساب المواجهة الثانية من البطولة بنسختها الثامنة، والتي تقام أحداثها في مدينة جدة السعودية، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم الخميس المقبل على الملعب نفسه.وتقدم أبو صباح أداء مميزا مع يونيون برلين بالفترة الماضية، حيث يحتل فريقها صدارة فرق الدرجة الأولى، فيما سجلت سارة 20 هدفا، لتعتلي بهذا الرقم صدارة الهدافات بالمسابقة، ما يمنح المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش حلا هجوميا مميزا إلى جانب بقية اللاعبات المتواجدات بالفريق.وخاضت أبو صباح البالغة من العمر 24 عاما مع منتخب السيدات 19 مباراة منهن 7 كبديلة، إذ سجلت هدفين مع "النشميات" خلال مسيرتها، الأول جاء في مرمى المنتخب الصيني بنهائيات كأس آسيا في العام 2018 التي أقيمت بعمان، والثاني بمرمى منتخب تيمور الشرقية العام الماضي خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد.وجاء غياب سارة عن المنتخب في الفترة الماضية، نظرا لعدم اشتمال الأيام الأولى من البطولة بفترة التوقف الدولية المحددة من اتحاد الكرة الدولي "فيفا"، ما يحق للأندية الاحتفاظ باللاعبات لحين الوصول للفترة المعتمدة.وكان "النشميات" تأهل عن المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد أن تغلب في الجولة الأولى على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، فيما سجل الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب غوام بالجولة الثانية، قبل أن يتجاوز المنتخب اللبناني بالجولة الثالثة بهدفين دون مقابل.وتضم قائمة منتخب السيدات للمباراة المقبلة 23 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، تالا البرغوثي، لينا الصاحب، لين البطوش وسارة أبو صباح.وكان المنتخب الوطني، استبعد اللاعبة مي سويلم عن قائمة المنتخب بعد الجولة الأولى من البطولة، عقب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة السعودية، لتغيب عن الملاعب بالفترة المقبلة سواء على صعيد المنتخب أو مع فريقها الشباب السعودي.ولم يغب المنتخب الوطني عن أي نسخة من النسخ السابقة، وتتويجه باللقب في 5 مناسبات سابقة آخرها العام 2022، فيما حصل على لقب النسخة الأولى في العام 2005، والنسخة الثانية في العام 2007، والنسخة الخامسة في العام 2014، والنسخة السادسة في العام 2019.