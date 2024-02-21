الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشميات" يتخطى غوام ويبلغ نصف نهائي "غرب آسيا"

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المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم - (من المصدر)
عمان - واصل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم التألق في بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، بعد أن تجاوز منتخب غوام أمس بثلاثية بيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة التي تقام أحداثها على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة السعودية.اضافة اعلان
ونجح منتخب السيدات في تسجيل الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، ليتصدر فرق المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية بثلاثة أهداف لهدف، ويتقدم خطوة للأمام نحو هدف الحفاظ على اللقب، ببلوغه الدور نصف النهائي للبطولة.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة مكونة من شرين الشلبي، رند أبو حسين، العنود غازي، آية المجالي، نور زوقش، لانا فراس، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، لين البطوش، ميساء جبارة وبانة البيطار. 
وعلى الطرف المقابل، أشركت مدربة غوام كريستين تومسون بصفة أساسية كل من إيزابيلا هارا، ميهايلا بيريز، ترو دياسكو، ريبيكا بارتوش، جيناي بيريز، مايلي جارغوالاف، كاميران كروز، ماريا أنايا، أيدا روز، ليكسي تايتاجوي وأريانا سانشيز.
وتبادل الفريقان الخطورة مع بداية الشوط الأول، حيث ألغى حكم المباراة هدفا بداعي التسلل لمنتخب غوام، لتنهي بعد ذلك ميساء جبارة حفاظ المنافس على نظافة شباكه، بتسجيلها الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى غوام، لينتهي الشوط الأول بتقدم “النشميات” بهدف نظيف.
واستمر المنتخب الوطني في تهديد مرمى المنافس مع بداية الشوط الثاني، ونجحت جبارة في تسجيل الهدف الثاني الشخصي لها وللمنتخب عند الدقيقة 66، بعد خروج خاطئ من حارس مرمى غوام، قبل أن تسجل أيدا روز هدف “النشميات” الثالث بالخطأ في مرمى فريقها قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشرة دقائق.
وقام عدد من لاعبات المنتخب الوطني برفع قميص اللاعبة مي سويلم تضامنا معها، وهي التي أصيبت في المباراة الأولى بقطع بالرباط الصليبي، وستغيب عن المنتخب في المرحلة المقبلة. 
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت منتخبي لبنان والسعودية، فيما يلتقي منتخب السيدات غدا بنظيره اللبناني عند الساعة الخامسة مساء في ختام الدور الأول بالبطولة.
وتقام البطولة بنظام المجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، علما بأن المجموعة الثانية تضم منتخبات فلسطين، العراق، سورية ونيبال.
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