الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

علامة كاملة لـ"النشميات" بدور المجموعات في "غرب آسيا"

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لاعبة المنتخب الوطني ميساء جبارة تتقدم بالكرة نحو مرمى المنتخب اللبناني - (من المصدر)
عمان - استحق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم العلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، بعد أن فاز في آخر مباريات الدور الأول أمس على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة التي تقام أحداثها على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.اضافة اعلان
واعتلى منتخب السيدات صدارة المجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف، وتغلب على منتخب غوام بثلاثية نظيفة بالجولة الثانية، لينتظر منافسه المقبل بالدور التالي، بهدف استكمال مشواره للحفاظ على اللقب، أملا بالتتويج للمرة السادسة بالبطولة.
ويواجه “النشميات” في المربع الذهبي يوم الثلاثاء المقبل، صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية للبطولة، والذي يتحدد اليوم، إذ يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره النيبالي، فيما يواجه المنتخب السوري نظيره العراقي، علما بأن الصدارة مشتركة بين نيبال وفلسطين برصيد 6 نقاط، ليضمنا التأهل للمربع الذهبي بوقت سابق، مع أفضلية فارق الاهداف للمنتخب النيبالي.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد واصل المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، بالاعتماد على التشكيلة التي خاض بها المباراة الماضية، من خلال الدفع بكل من شرين الشلبي، العنود غازي، رند أبو حسين، آية المجالي، نور زوقش، لانا فراس، ميساء جبارة، لين البطوش، إيناس الجماعين، روزبهان فريج وبانة البيطار.
من جهتها، دفعت مدربة منتخب لبنان جوانا حمزة بتشكيلة مكونة من لاميتا الديب، نتالي مطر، جولي عطا الله، كارلي حرفوش، أمينة كريم، سميرة عوض، ديما الكاستي، حنين تميم، كريستي معلوف، سينتيا صالحة وليلى إسكندر.
وفرض منتخب السيدات سيطرته على معظم فترات الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة بصورة كبيرة، مع مبادرات هجومية على فترات متواصلة، إذ أهدرت فريج والبيطار فرصتين محققتين للتسجيل من مسافة قريبة، فيما اعتمد المنتخب اللبناني على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، دون أن يهدد مرمى الشلبي بأي مناسبة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وتراجع أداء المنتخب الوطني نسبيا مع بداية الشوط الثاني، ليلجأ أبو هنطش لإجراء تبديلا ثنائيا بإقحام زينة حازم وياسمين الأجرب، لتنجح حازم في وضع بصمتها من اللمسة الأولى، بتسجيلها هدف التقدم عند الدقيقة 66، بعد مجهود فردي من جبارة التي منحت لزميلتها الكرة بمواجهة المرمى.
وتألقت الشلبي في التصدي لكرتين متتاليتين الأولى جاءت من رأسية والثانية من تسديدة بعيدة، فيما منعت حارسة مرمى لبنان، اللاعبة فريج من تسجيل الهدف الثاني، لتعزز لانا فراس النتيجة لـ “النشميات” من تسديدة صاروخية بعيدة المدى ارتطمت بالعارضة وحارسة مرمى لبنان قبل دخولها الشباك، وذلك عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء.
وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، أقحم المدرب كلا من هيا خليل، لينا الصاحب ورزان الزاغة، لتنتهي المباراة بفوز جديد لمنتخب السيدات بالبطولة.
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