الأرثوذكسي واتحاد عمان يتطلعان للتقدم في سلسلة نهائي "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – يبحث فريقا الأرثوذكسي واتحاد عمان عن التقدم خطوة إضافية في ثالث لقاءات "سلسلة نهائي" دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 9:30 من مساء اليوم في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل زيد ساحوري.وفرض اتحاد عمان التعادل في "سلسلة النهائي" بفوزه في اللقاء الثاني على الأرثوذكسي بنتيجة (70-56)، بعدما حسم "نسور عبدون" المواجهة الأولى لصالحهم (90-75)، في السلسلة التي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات من إجمالي 5 مباريات مفترضة.ويعول الأرثوذكسي بقيادة مدربه يوسف الفقس على دعم جماهيره في صالته الخاصة، للتقدم خطوة إضافية نحو الحفاظ على لقبه، مستثمرا حيوية لاعبيه، ليث ساحلية وسند ماضي ومحمود دياب وصلابة فارس سماوي والطيب قاسم في التغطية الدفاعية.من جانبه، يتسلح مدرب فريق اتحاد عمان، محمد ادعيس، بعودة أبرز نجومه من رحلتهم الدراسية في الخارج، وهما سند غزال وغازي عليان، ليشكلان قوة ضاربة ومرونة تكتيكية في تشكيلة الفريق إلى جانب اللاعبين، حمزة شعبان وعبدالمجيد شديفات ومعتز صويص وراشد الشامي ومحمد آدم.أبو لبن يغادر بيت إيدس بالتراضيإلى ذلك، اعتذر المدرب الشاب غالي أبو لبن، عن عدم إكمال مهمته التدريبية مع فريق نادي بيت إيدس للناشئين تحت 14 سنة، والذي يخوص منافسات دوري الفئات العمرية لكرة السلة. ويأتي اعتذار المدرب عن رحلته التدريبية مع الفريق القادم من الشمال، وفقا لحد قوله؛ بسبب عدم قدرة الفريق على خوض عدد كاف من التدريبات واقتصار تدريبات لاعبيه على عملية الإحماء التي تسبق خوض المباريات في الدوري خلال الأسابيع الماضية، ما يضعف مستوى الانسجام بين اللاعبين ويكبده الخسائر المتتالية، إلى جانب عدم حصوله على مستحقاته المالية وفقا للاتفاق المبرم معه.