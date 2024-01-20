السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي واتحاد عمان يعززان صدارتهما.. ومباراتان بـ"سلة الناشئين" اليوم

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لاعب الأرثوذكسي برينين كاسترو يتجه للتسجيل بسلة نجوم اتحاد عمان - (من المصدر)
عمان – تقام اليوم مباراتان في "صالة الأمير حمزة" بمدينة الحسين للشباب ضمن منافسات دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريق اتحاد عمان مع نظيره الجبيهة عند الساعة 4 مساء، تليها مباراة فريق نجوم الإنجليزية مع فريق نشامى الرياضي عند الساعة 5:30 مساء.اضافة اعلان
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم اتحاد عمان على فريق الرياضي بنتيجة (43-42) في لقاء برز فيه لاعبه عون ربضي بتسجيله 16 نقطة و9 متابعات وتمريرتين و8 ستيل بفاعلية 10، كما فاز فريق جرش على فريق الجليل بنتيجة (55-44).
وتغلب فريق الإنجليزية على فريق الأهلي بنتيجة (69-35)، في لقاء برز فيه لاعبه كريم خوالده بتسجيله 30 نقطة و8 متابعات و4 ستيل بفاعلية 25، فيما تغلب فريق شباب بشرى على فريق كفر راكب بنتيجة (60-24) في لقاء برز فيه لاعبه عمر الشريري بتسجيله 20 نقطة و8 متابعات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 24.
ويعتلي الإنجليزية جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه نجوم اتحاد عمان ثانيا برصيد 3 نقاط، وتأتي فرق نجوم الأرثوذكسي والمقاولين والرياضي والأهلي في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد نقطتين لكل فريق.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد نقطتين، متقدما عن فريقي نجوم الأردن واتحاد عمان بفارق السلات المسجلة، وتأتي فرق نجوم الإنجليزية ونشامى الرياضي والجبيهة في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطة لكل فريق.
ويحتل فريق شباب بشرى المركز الأول في ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد نقطتين، متقدما على جرش بأفضلية فارق السلات المسجلة، ويأتي الجليل وكفر راكب في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة، ويتذيل فريق "الحسين المفرق" الترتيب برصيد خال من النقاط.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (100-30) في لقاء برز فيه لاعبه محمد ذياب بتسجيله 14 نقطة و4 متابعات وتمريرتين و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 25، كما فاز فريق نجوم الأرثوذكسي على فريق شباب بشرى بنتيجة (49-33) في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 13 نقطة و13 متابعة وتمريرتين وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 19.
وفاز فريق اتحاد عمان على فريق بيت ايدس بنتيجة (71-32) في لقاء برز فيه لاعبه محمد آدم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و13 متابعة وتمريرتين بفاعلية 24، كما تغلب فريق الرياضي على فريق غزة هاشم بنتيجة (54-34)، وحسم الجليل موقعة "ديربي الشمال" أمام كفريوبا بنتيجة (60-39) في لقاء برز فيه لاعبه أحمد البربري بتسجيله 36 نقطة و7 متابعات ناجحة و7 تمريرات حاسمة و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30.
وعزز الأرثوذكسي صدارته لجدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الجليل ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان في المراكز الثاني والثالث والرابع تواليا برصيد 5 نقاط، ويأتي شباب بشرى وكفريوبا في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق.
وانفرد اتحاد عمان بصدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما جمعت فرق الإنجليزية والرياضي وبيت ايدس وغزة هاشم 3 نقاط لكل فريق، وضعتها في المراكز من 2 إلى 5، فيما انسحب كفر راكب من المرحلة الثانية بسبب الظروف المالية.  
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