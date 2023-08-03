الأرثوذكسي يطمح لصدارة "المحترفات" عبر بوابة الاستقلال

مهند جويلس

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عمان - يطمح فريق الأرثوذكسي إلى اعتلاء صدارة دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023، عندما يلتقي نظيره الاستقلال عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة من البطولة، والتي تقام أحداثها على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وانتهت مرحلة الإياب بتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الأرثوذكسي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، عمان اف سي ثالثا برصيد 11 نقطة، والنصر في المركز الرابع وبرصيده 10 نقاط، ويقبع الاستقلال في المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة.وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل من دون أهداف، فيما سجل الأرثوذكسي نتيجة الفوز في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.وتقام ثاني مواجهات الجولة الأولى من افتتاح المرحلة الذهبية غدا بين الاتحاد والنصر بالتوقيت والملعب ذاتهما.ويدخل الأرثوذكسي اللقاء، منتشيا بالانتصار الذي حققه في الجولة الماضية أمام النصر، والذي مهد للفريق بقاء الباب مفتوحا على مصراعيه مع الاتحاد بالمنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من عمر الدوري، في ظل التقارب النقطي بينهما، حيث إن الفوز ولا شيء سواه، شعار يرفعه الفريق للصعود لصدارة الترتيب ولو بشكل مؤقت.ويعول المدير الفني للفريق سالم القرا، على خبرات لاعباته وقدراتهن على الوصول وخطف النقاط الثلاث، منطلقا من تثبيت حارسة المرمى جود الشنطي بين الخشبات الثلاث، إلى جانب كل من: سبأ الصقور، لما العمري، مسار عثامنة، شارلوت الأبيض، جيليان مورغان، إنشراح حياصات، ناومي أنيما، صوفيا حداد، لونا المومني ورحمة جافارو.وعلى الطرف المقابل، لم يظهر الاستقلال حتى اللحظة بالشكل المطلوب على الرغم من البداية الجيدة في البطولة، على المستوى الفني داخل أرضية الملعب، حيث تأمل مدربة الفريق سارة الشهابي في زيادة الرصيد النقطي لفريقها من خلال هذه المواجهة، مستذكرة النقطة الوحيدة التي حققتها أمام المنافس ذاته.ومن المتوقع أن تعتمد الشهابي بصفة أساسية في اللقاء على كل من: جود العبادي، علا عوض، نور أحمد، أسيل الخواجة، سارة تمباز، ياسمين الأجرب، جنى القبج، جود قدورة، يمنى أبو ذياب، أفنان حماد وجنفير كنكام.