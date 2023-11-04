الإنجليزية والأهلي يودعان مبكرا.. والفحيص الأقوى هجوما ودفاعا

خالد تيسير العميري

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عمان – نجحت فرق، الفحيص والأرثوذكسي ونجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي، بالتأهل إلى المرحلة الثانية من دوري الناشئات تحت 16 سنة، فيما ودع فريقا الأهلي والإنجليزية منافسات البطولة من مرحلتها الأولى.وتصدر الفحيص جدول ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة على الأرثوذكسي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما استقر نجوم الفحيص ثالثا برصيد 15 نقطة، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 14 نقطة، والأهلي خامسا برصيد 13 نقطة، والإنجليزية سادسا بـ10 نقاط.ووفقا لنظام البطولة، ستلعب الفرق الأربعة المتأهلة إلى المرحلة الثانية فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، بهدف ترتيب الفرق وتحديد المتنافسين في الدور نصف النهائي "المرحلة الثالثة"، والذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.ويقام الدور النهائي عبر سلسلة مكونة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يلعب الخاسران من المرحلة السابقة على المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويظفر بالمركز الثالث من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.رقميا، يعد فريق الفحيص الأقوى هجوما بتسجيله 789 نقطة في 10 مباريات بمعدل 78.9 نقطة في المباراة الواحدة، فيما يعد فريق الإنجليزية الأقل تسجيلا للنقاط بعد تسجيله إجمالي 226 نقطة بمعدل 22.6 نقطة لكل مباراة.كما يعد فريق الفحيص الأقوى دفاعا، بعدما استقبلت سلته إجمالي 322 نقطة بمعدل 32.2 نقطة للمباراة الواحدة، فيما يعد فريق نجوم الأرثوذكسي الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته إجمالي 598 نقطة بمعدل 59.8 نقطة لكل مباراة.وعجز فريق الإنجليزية عن تحقيق أي فوز في المرحلة الأولى، بعدما تلقى 10 خسائر متتالية، فيما يعد فريقا الفحيص والأرثوذكسي الأقل تعرضا للخسارة بعدما تبادلا الفوز في المواجهتين المباشرتين بينهما، مقابل تحقيقهما الفوز في 9 مباريات.وشهدت مباراة الفحيص ونجوم الأرثوذكسي (119-34) في ذهاب المرحلة الأولى، فوز الفحيص بأكبر فارق نقطي (+85)، فيما شهدت مباراة نجوم الأرثوذكسي والأهلي (36-26) أقل معدل تسجيل للمباريات في دوري الناشئات.وفي قراءة رقمية سريعة، بلغت نسبة فوز الفحيص والأرثوذكسي90 %، والأخير بلغ متوسط تسجيله 65.8 نقطة، ليكون ثاني الفرق الأقوى هجوما بعد الفحيص 78.9 نقطة، وكذلك ثاني الفرق الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 34.8 نقطة.وبلغ متوسط تسجيل نجوم الفحيص 39.2 نقطة، واستقبلت سلته 450 نقطة بمعدل 45 نقطة في المباراة الواحدة، وبنسبة فوز بلغت 50 % بعدما فاز في 5 مباريات وخسر مثلها، وهي النسبة المئوية ذاتها لنجوم الأرثوذكسي، الذي بلغ متوسط تسجيله 40.4 نقطة، فيما استقبلت سلته ما متوسطه 59.8 نقطة لكل مباراة.وحقق الأهلي الفوز في 3 مباريات مقابل تعرضه لـ7 خسائر بنسبة فوز30 %، وبلغ متوسط تسجيله 29.6 نقطة في المباراة الواحدة، فيما استقبلت سلته 473 نقطة بمعدل 47.3 نقطة، كما سجل الإنجليزية 226 نقطة بمتوسط تسجيل 22.6 نقطة، واستقبلت سلته 578 نقطة بمعدل 57.8 نقطة.