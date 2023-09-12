"التايكواندو" يبحث عن الذهب في بيروت اليوم

أيمن وجيه الخطيب

اضافة اعلان

عمان - يبحث 4 لاعبين في المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم عن حصد الميداليات الذهبية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة (عيار النجمة) المقامة في لبنان، بمشاركة 548 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم.ويمثل المنتخب في هذه البطولة: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 ‏كم ) وراما أبو الرب ‏‏(وزن تحت 73 كغم‎ ‎‏) وزيد ‏‏مصطفى (وزن تحت 68 كم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم).ويغيب عن البطولة صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) بسبب الإصابة التي تعرض لها في “جائزة فرنسا، ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم).وأنهى اللاعبون يوم أمس تدريباتهم استعدادا للبطولة التي يسعون من خلالها لرفع رصيدهم من النقاط في التصنيفين الأولمبي ‏‏والعالمي، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تقام في مدينة (هانجتشو) الصينية خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفي الجولة قبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة الصين التي ستنطلق ‏‏منافساتها الشهر المقبل، وبحثا عن مشاركة أكبر في أولمبياد باريس 2024.وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ :” الغد”:” وقع اختياري على 4 لاعبين للمشاركة في بطولة بيروت الدولية ، للحصول على مزيد من النقاط، حيث يحصل صاحب الميدالية الذهبية على 10 نقاط تصنيفية.وأضاف: يغيب عن المنتخب صالح الشرباتي بسبب الإصابة ، كما تجنبت اختيار فهد عمار ومحمود الطرايرة للمشاركة في البطولة للحفاظ على عدم تعرضهما للإصابة قبل دورة الألعاب الآسيوية والجولة الرابعة من سلسلة الجائزة الكبرى”جائزة الصين”.قال: “أثلج صدورنا لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للأشبال والزهرات والناشئين مؤخرا في بطولة العالم في سراييفو وفي بطولة آسيا في لبنان، حيث إنهم يبشرون بمستقبل مشرق للتايكواندو على المستوى العالمي، وكان للمشاركة النسوية حضورا جيدا في البطولات حيث كنا نعاني من نقص بالعنصر النسوي.