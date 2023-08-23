الصادق والمصاطفة يترشحان لعضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي

ترشح لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، ولاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو جوليانا الصادق، لانتخابات لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي المقررة خلال دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) حتى 8 تشرين الأول ( أكتوبر) المقبلين.
وإلى جانب الصادق والمصاطفة، تقدم 25 رياضيا ورياضية بترشيحهم، حيث ستتألف لجنة الرياضيين من 8 أعضاء، بمعدل رياضي ورياضية من كل منطقة جغرافية في القارة.
وكشف المجلس الأولمبي، أن باب الترشيح أقفل في وقت سابق من الشهر الحالي، ليصل عدد المتقدمين إلى 26 من مختلف مناطق قارة آسيا ( شرق وجنوب القارة جنوب شرق آسيا ووسط آسيا وغرب آسيا)، سيتنافسون في أول انتخابات للجنة في المجلس.
وسيكون موعد الانتخابات يوم 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، أي بعد يوم واحد من حفل افتتاح الدورة الآسيوية الـ19، وتستمر حتى قبل يومين من الحفل الختامي، وسيشارك حوالي 15 ألف رياضي في التصويت، ويفوز الرياضيان اللذان يحصلان على أعلى عدد من الأصوات في كل منطقة جغرافية بعضوية اللجنة.
وستتنافس العديد من الأسماء في منطقة غرب آسيا، وهم من الأردن: جوليانا الصادق (تايكواندو)، عبد الرحمن المصاطفة (كراتيه)، معتز برشمي (قطر) – (ألعاب القوى)، عبدالله أبو شباب (فلسطين) - (الترايثلون) ومواطنته هالة القاضي (كاراتيه)، حسين الرضا (السعودية (التجذيف)، عدنان عكار (العراق)- (ألعاب القوى)، محمد القرناس (اليمن) - (ملاكمة).
وحققت الصادق مجموعة من الإنجازات اللافتة في رياضة التايكواندو خلال مسيرتها، وتقلدت في شهر أيار (مايو) الماضي، وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، خلال الاحتفال الوطني بعيد استقلال المملكة السابع والسبعين.
والصادق: هي صاحبة الميدالية الذهبية في بطولة التايكوندو في الألعاب الآسيوية 2018، لوزن تحت 67 كغم، ونالت جوليانا أيضاً الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى "جائزة موسكو" في العام نفسه، كما نالت الميدالية البرونزية في مسابقات التايكوندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي العام 2013 في باليمباغ، والميدالية الذهبية في بطولة آسيا للتايكوندو التي أقيمت في بيروت العام 2021.
وفازت بالميدالية الذهبية في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة الرياض"، العام الماضي، كما نالت في العام ذاته الميدالية الفضية في "جائزة روما" وتصدرت الصادق بداية العام الحالي التصنيف العالمي للتايكواندو لوزن تحت 67 كغم، لتصبح بذلك أول فتاة عربية تحقق هذا الإنجاز التاريخي، كما أحرزت الميدالية الذهبية في الوزن نفسه في بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين) في تركيا.
وأحرز لاعب الكراتيه عبد الرحمن المصاطفة، العديد من الإنجازات على الصعيد القاري والعالمي منها الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للشباب العام 2012، والميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشباب العام 2013، والميدالية الفضية للألعاب الآسيوية العام 2014، والميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية العام 2018، والميدالية الذهبية في بطولة آسيا العام 2018 في الأردن، والميدالية البرونزية في بطولة آسيا العام 2019 في طشقند، والميدالية الذهبية في بطولة " Series A " العام 2018.
وتأهل من خلال التصفية العالمية المؤهلة للأولمبياد في باريس لتمثيل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 ،التي أقيمت في طوكيو باليابان حيث حصل على الميدالية الفضية في التصفية ثم حصل على برونزية الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، ويتصدر المصاطفة حاليا التصنيف الدولي لوزن تحت 67 كغم، ومن أهم إنجازاته العام الحالي، حصوله على الميدالية الذهبية في الدوري العالمي في اليابان، وعلى الميدالية الذهبية في الدوري ذاته في المغرب والميدالية الفضية للدوري نفسه في البرتغال.
اقرأ أيضاً:
الصادق: تكريم جلالة الملك وسام على صدري ووالدتي سر نجاحي
"دولي الكراتيه" يضع المصاطفة ضمن المرشحين في "آسيا"