الصادق والمصاطفة يترشحان لعضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي

أيمن وجيه الخطيب ‏

ترشح لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، ولاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو جوليانا الصادق، لانتخابات لجنة ‏‏الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي المقررة خلال دورة الألعاب الآسيوية ‏الـ19 في هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 أيلول ‏‏‏(سبتمبر) حتى 8 تشرين الأول‎‏ ( أكتوبر) المقبلين.‏

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وإلى جانب الصادق والمصاطفة، تقدم 25 رياضيا ورياضية بترشيحهم، حيث ستتألف لجنة الرياضيين من 8 أعضاء، بمعدل رياضي ‏‏ورياضية من كل منطقة جغرافية في القارة‎.‎



وكشف المجلس الأولمبي، أن باب الترشيح أقفل في وقت سابق من الشهر الحالي، ليصل عدد المتقدمين إلى 26 من مختلف مناطق ‏‏قارة آسيا ( شرق وجنوب القارة جنوب شرق آسيا ووسط آسيا وغرب آسيا)، سيتنافسون في أول انتخابات للجنة في المجلس‎.‎



وسيكون موعد الانتخابات يوم 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، أي بعد يوم واحد من حفل افتتاح الدورة الآسيوية الـ19، وتستمر حتى ‏‏قبل يومين من الحفل الختامي، وسيشارك حوالي 15 ألف رياضي في ‏التصويت، ويفوز الرياضيان اللذان يحصلان على أعلى عدد ‏‏من الأصوات في كل منطقة جغرافية بعضوية اللجنة‎.‎



وستتنافس العديد من الأسماء في منطقة غرب آسيا، وهم من الأردن: جوليانا الصادق (تايكواندو)، عبد الرحمن المصاطفة (كراتيه)، ‏‏معتز برشمي (قطر) – (ألعاب القوى)، عبدالله أبو شباب (فلسطين) - (الترايثلون) ومواطنته هالة القاضي (كاراتيه)، حسين ‏‏الرضا (السعودية (التجذيف)، عدنان عكار (العراق)- (ألعاب القوى)، محمد القرناس (اليمن) - (ملاكمة‎‏).‏



وحققت الصادق مجموعة من الإنجازات اللافتة في رياضة التايكواندو خلال مسيرتها، وتقلدت في شهر أيار (مايو) الماضي، وسام الملك ‏‏‏عبدالله ‏‏الثاني ابن ‏الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، خلال الاحتفال الوطني بعيد استقلال المملكة السابع والسبعين‎.‎



والصادق: هي صاحبة الميدالية الذهبية في بطولة التايكوندو في الألعاب الآسيوية ‏‏2018، لوزن تحت 67 كغم، ونالت جوليانا أيضاً الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى ‏‏"جائزة موسكو" في العام نفسه، كما نالت الميدالية ‏‏‏‏‏البرونزية في مسابقات التايكوندو ‏في دورة ألعاب التضامن الإسلامي العام 2013 في باليمباغ، والميدالية الذهبية في ‏بطولة آسيا ‏‏‏‏‏للتايكوندو التي أقيمت في بيروت العام 2021.‏



وفازت بالميدالية الذهبية في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة ‏الرياض"، العام الماضي، كما نالت في العام ذاته ‏‏‏‏‏الميدالية الفضية في "جائزة ‏روما"‏‎ ‎ وتصدرت الصادق بداية العام الحالي التصنيف العالمي للتايكواندو لوزن تحت 67 كغم، لتصبح بذلك أول فتاة عربية تحقق هذا ‏‏‏‏‏الإنجاز التاريخي، كما ‏‎أحرزت الميدالية الذهبية في الوزن نفسه في بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين) في تركيا.‏



وأحرز لاعب الكراتيه عبد الرحمن المصاطفة، العديد من الإنجازات على الصعيد القاري والعالمي منها الميدالية الذهبية في بطولة ‏آسيا للشباب العام ‏‏2012،‎ ‎‎‎والميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشباب العام 2013، والميدالية الفضية ‎للألعاب الآسيوية العام 2014، ‎‎والميدالية البرونزية في ‏‏الألعاب ‏الآسيوية العام 2018،‏‎ ‎والميدالية الذهبية ‎في ‏‎بطولة آسيا العام 2018 في الأردن،‎ ‎والميدالية البرونزية ‏في بطولة آسيا العام ‏‏‏‏2019 في طشقند، والميدالية الذهبية في بطولة‎ ‎‏"‏‎ Series A ‎‏"‏‎‏ العام 2018.‏



‏وتأهل من خلال التصفية العالمية المؤهلة للأولمبياد في ‏‏باريس ‏‎لتمثيل الأردن‎ ‎في‎ ‎دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020‏‎ ،‎التي ‏أقيمت ‏في‎ ‎طوكيو‎ ‎باليابان‎ ‎حيث حصل على الميدالية ‏الفضية في ‏التصفية‎ ‎ثم حصل على برونزية الألعاب الأولمبية ‏الصيفية 2020‏‎، ويتصدر ‏المصاطفة حاليا التصنيف الدولي لوزن تحت 67 كغم، ومن أهم إنجازاته العام الحالي، حصوله على الميدالية الذهبية في ‏الدوري ‏العالمي في اليابان، وعلى الميدالية الذهبية في الدوري ذاته في المغرب ‏والميدالية الفضية للدوري نفسه في البرتغال.‏

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