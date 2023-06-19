الحارس الأفضل في العالم يقترب من الدوري السعودي

اضافة اعلان

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الاثنين عن اقتراب السنغالي الدولي إدوارد ميندي حارس تشيلسي اللندني من الانتقال إلى أهلي جدة خلال الصيف الحالي.وذكرت الشبكة عبر موقعها الإلكتروني أن الأهلي وميندي (31 عاماً) في محادثات متقدمة للغاية من أجل الحصول على توقيع الحارس الحائز على جائزة الأفضل في العالم العام الماضي.وأمضى الحارس السنغالي والذي قاد بلاده إلى بطولتها الأولى في كأس أمم إفريقيا العام الماضي، جل مسيرته الرياضية في أندية متواضعة فرنسية حتى وصل إلى رين الذي تألق معه خلال موسم واحد وانتقل بعدها إلى تشيلسي اللندني في سبتمبر 2020 لقاء 24 مليون يورو.ومع تشيلسي فاز الحارس السنغالي ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.وخاض إدوارد 17 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي في بطولات الدوري ودوري الأبطال وكأس الرابطة.