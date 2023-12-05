الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عليان يؤكد الاعتماد على المدرب المحلي لقيادة المنتخبات الوطنية

"السلة" يقترب من تجديد عقد الصوص ويشارك بـ"الأولمبي" بالبطولة العربية

المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة وسام الصوص - (من المصدر)
المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة وسام الصوص - (من المصدر)
 قطعت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، شوطا كبيرا في مفاوضاتها مع المدرب الوطني وسام الصوص، لتجديد عقده مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول للرجال، وذلك بعد النجاحات الأخيرة التي حققها مع "صقور الأردن"، فيما تقرر تسمية مروان معتوق مديرا فنيا لتطوير المنتخبات الوطنية كافة.اضافة اعلان
وقرر الاتحاد تشكيل 10 منتخبات وطنية لمختلف الفئات العمرية، تأهبا لخوض الاستحقاقات المتوقعة في الموسم الجديد 2024، وهي: المنتخب الوطني للرجال والسيدات، المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عاما للشباب والشابات، المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للفئات تحت 18 و16 و14 عاما.   
وأكد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "سنخرج بخطة متكاملة لإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية كافة في الأيام القليلة المقبلة، وسيتولى إدارة منتخباتنا مدربون وطنيون معتمدون دوليا من  القادرين على ترجمة خططنا وأهدافنا إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".
وسيشارك المنتخب الوطني الأولمبي في النسخة الـ25 من البطولة العربية للمنتخبات الرجال، والتي تقام في العاصمة المصرية (القاهرة) بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى 3 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بمشاركة منتخبات، مصر والإمارات والمغرب وليبيا والكويت وموريتانيا والجزائر وتونس والصومال. 
وقال عليان في هذا الصدد: "نمتلك اليوم خططا واضحة للسير في عملية الإحلال والتبديل، مشاركتنا في البطولة العربية ستكون بأهداف واضحة تتعلق بإكساب اللاعبين الخبرات بعيدا عن اعتبارات النتائج"، مؤكدا أن النتائج الملموسة ستكون بعد نحو 4 سنوات من خلال تفريخ اللاعبين الموهوبين وتقديمهم لفريق الرجال.
وسيتولى مروان معتوق وهيثم طليب مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الأولمبي للشباب في البطولة العربية، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد مدى إمكانية تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال وسام الصوص في القاهرة، بانتظار إتمام إجراءات تجديد عقده بشكل رسمي، خاصة وأن البطولة العربية تشكل محطة تحضيرية للفرق المشاركة في التصفيات الآسيوية والأفريقية.
وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة 2025، عن وقوع المنتخب الوطني الأول للرجال في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية، وسيبدأ مشواره في شباط (فبراير) من العام المقبل، بمواجهة منتخبي فلسطين والسعودية ضمن النافذة الأولى. 
ولدى سؤاله عن سبب غياب المنتخب الوطني للناشئين والناشئات تحت 14 عاما، المشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة السلة، التي تنطلق اليوم بمدينة "الرئيس ميشال سليمان الرياضية" في لبنان، وتستمر حتى التاسع من الشهر الحالي بمشاركة منتخبات، لبنان والعراق وسورية، قال عليان: "لقد أخذت على عاتقي قرار عدم المشاركة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية واستجابة لرغبة العديد من الأهالي، وذلك في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها لبنان حاليا، بعيدا عن الاعتبارات الفنية التي يحاول البعض الترويج لها". 
وأضاف: "سلامة اللاعبين تسمو فوق كل اعتبار، لقد طلبت تأجيل البطولة حتى آذار (مارس) من العام المقبل، حتى تكون الأمور هدأت، لكن لم نجد آذانا صاغية لذلك، ولا يمكننا المساومة على سلامة أبنائنا وبناتنا في أي بطولة"، لافتا إلى توجهه السابق لرئاسة البعثة، حال أقيمت في ظروف آمنة.
إلى ذلك، ينتظر أن يعقد رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، اجتماعا مغلقا مع ممثلي أندية الدرجة الممتازة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إمكانية إقامة بطولة جديدة بالتشارك مع الأندية، لضمان عدم انقطاع اللاعبين عن خوض المنافسات لوقت طويل وحفاظا على حقوق جميع أفراد المنظومة، كاشفا أن الباب مفتوح أمام الجامعات التي تريد الاستثمار والالتزام في اللعبة لأكثر من عام، شريطة أن تكون قادرة على استقطاب رعاة لبناء فريق منافس.    
وكان اتحاد كرة السلة، أعلن عن تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم 2023-2024، نزولا عند رغبة الأندية كافة، على أن تحتفظ أندية الأهلي (حامل اللقب) والأرثوذكسي (الوصيف) والجبيهة والرياضي وكفريوبا بتصنيفها في الدرجة الممتازة للموسم المقبل.
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