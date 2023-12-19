الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكشف عن الفائزين ببطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين

ملصق للفائزين ببطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين -(من المصدر)
ملصق للفائزين ببطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين -(من المصدر)
 كشفت الأردنية لرياضة السيارات عن الفائزين ببطولة الأردن للراليات للعام الحالي؛ حيث أحرز السائق العُماني عبد الله الرواحي لقب بطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين للمرة الثانية  (2019، 2023)، في حين أحرز ملاحه عطا الحمود لقب بطولة الأردن للملاحين‎‏ 5 مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020،‎2023 ‎‏.اضافة اعلان
وأحرز السائق شاكر جويحان لقب بطولة الأردن للراليات عن فئة (إن آر 4)، ونالت السائقة نانسي المجالي لقب بطولة الأردن عن فئة (إم 2)، ونال السائق هاشم كلبونة لقب بطولة الأردن عن فئة (تي إن) ونالت ناديا شنودة لقب بطولة الأردن للملاحين عن فئة (إم 2)، ونال مصطفى جمعة لقب بطولة الأردن للملاحين عن فئة (إن آر 4)، ونال مصطفى البيطار لقب بطولة الأردن للملاحين (تي إن).
وشهدت بطولة الأردن للراليات إقامة 5 راليات محلية، إضافة إلى رالي الأردن الدولي، وفيما يلي نتائج الراليات:
- الرالي الوطني الأول: نال العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سكودا فابيا المركز الأول بزمن 42.03 دقيقة، وجاء شاكر جويحان وملاحه نيكولا فانوس على متن سيارة 10 بالمركز الثاني بزمن 45.49 دقيقة، وجاء عيسى أبو جاموس وملاحه غسان الزوايدة على متن سيارة ايفو 7 بالمركز الثالث بزمن 47.43 نقطة.
- الرالي الوطني الثاني: أقيمت منافساته مع رالي الأردن الدولي، حقق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سكودا فابيا إيفو، المركز الأول بزمن 2.24.18.3 ساعة، وجاء شاكر جويحان وملاحه العماني طه الزدجالي على متن سيارة  ايفو 10، بالمركز الثاني بزمن 2.39.44.7 ساعة، وجاء شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، بالمركز الثالث بزمن 2.41.46.1 ساعة.
- الرالي الوطني الثالث: حقق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود، على متن سيارة سكودا فابيا ايفو، المركز الأول بزمن 1.14.55 ساعة.‏
وجاء شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10 بالمركز الثاني بزمن 1.16.51 ساعة، وجاء الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ‏ايفو 10 بالمركز الثالث بزمن 1.18.42 ساعة.‏
- الرالي الوطني الرابع: جاء العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سكودا فابيا ايفو بالمركز الأول بزمن 50.30 دقيقة، وجاء شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10 بالمركز الثاني بزمن 55.32 دقيقة بفارق 5.02 دقيقة، وجاء سامي فليفل وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ايفو 9‏ بالمركز الثالث بزمن 57.42 دقيقة.
- الرالي الوطني الخامس: حقق عيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 9 المركز الأول بزمن 43.57 دقيقة، وجاء شاكر جويحان وملاحه محمد على متن سيارة ايفو 10 بالمركز الثاني بزمن 44.88 دقيقة، وحل الشيخ بدر الفايز وملاحه القطري ناصر الكوراري على متن سيارة ايفو 10 بالمركز الثالث بزمن 46.29 دقيقة.
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