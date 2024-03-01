المجلس العالمي لرياضة السيارات يعتمد تعديلات بطولة الشرق الأوسط للراليات

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - اعتمد المجلس العالمي لرياضة السيارات في اجتماعه الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في جنيف، تعديلات على عدد من البطولات ‏الإقليمية للسيارات ومن ضمنها بطولة الشرق الأوسط للراليات.وتضم بطولة الشرق الأوسط 5 راليات، حيث أقيمت الجولة الأولى في قطر ‏الشهر الماضي، ووفقا للتعديلات الجديدة يستضيف الأردن الجولة الثانية بالفترة من 16 حتى 18 أيار (مايو) المقبل.وتتوقف البطولة نحو 3 أشهر، ‏وتستأنف من خلال الجولة الثالثة التي ستقام في لبنان وتم تقديم موعد اقامتها لتقام بالفترة من 30 آب (أغسطس) إلى 1 أيلول ‏‏(سبتمبر) المقبلين، كما تم تقديم موعد الجولة الرابعة التي ستقام في قبرص ليصبح موعدها بالفترة من 27 إلى 29 أيلول (سبتمبر) المقبل، ‏وتم تأجيل رالي عُمان الذي كان من المقرر أن يشكل الجولة الثانية من البطولة، ليصبح الجولة الأخيرة من البطولة، بالفترة من ‏‏21 حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر).‏وتجدر الاشارة إلى أن بطولة‎ ‎الشرق الأوسط للراليات‎ (MERC) ‎هي بطولة‎ ‎تجري تحت رعاية‎ ‎الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وأقيمت أول نسخة للبطولة في 1984، وتضم ‏سلسلة من الراليات، وتحظى بمشاركة نخبة من أبطال الراليات الأردنيين الذين يتطلعون للمشاركة في معظم جولاتها، والمنافسة ‏على لقب البطولة للسائقين والملاحين وبطولة "ميرك 2" لسيارات الإنتاج التجاري.‏وكان المجلس العالمي لرياصة السيارات، قد حسم الجدل القائم في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ‏فيما ‏يتعلق بتوصيات لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق ‏الأوسط للراليات للعام الحالي، وذلك بعد ان تم منح لقب السائقين والملاحين للعام الماضي مناصفة لأول مرة في تاريخ بطولة ‏الشرق الأوسط للراليات، لغياب لوائح ‏واضحة ومعايير كافية لتقرير خلاف ذلك.‏‎وقرر المجلس العالمي، أنه وفي حال تكرار التعادل بالنقاط للسائقين والملاحين، سيتم احتساب أفضل نتيجة ‏في 4 راليات من أصل 5‏. ‎وتم اتخاذ هذه الخطوة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات على ضوء ما حدث في بطولة ‏الشرق الأوسط للعام الماضي، بمنح لقب السائقين للقطري ناصر العطية ‏والعماني عبد الله ‏الرواحي مناصفة، كما تم منح الأردني عطا الحمود وماثيو باوميل لقب الملاحين مناصفة أيضا.‏