المجلس العالمي لرياضة السيارات يعتمد تعديلات بطولة الشرق الأوسط للراليات

وتضم بطولة الشرق الأوسط 5 راليات، حيث أقيمت الجولة الأولى في قطر الشهر الماضي، ووفقا للتعديلات الجديدة يستضيف الأردن الجولة الثانية بالفترة من 16 حتى 18 أيار (مايو) المقبل.
وتتوقف البطولة نحو 3 أشهر، وتستأنف من خلال الجولة الثالثة التي ستقام في لبنان وتم تقديم موعد اقامتها لتقام بالفترة من 30 آب (أغسطس) إلى 1 أيلول (سبتمبر) المقبلين، كما تم تقديم موعد الجولة الرابعة التي ستقام في قبرص ليصبح موعدها بالفترة من 27 إلى 29 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتم تأجيل رالي عُمان الذي كان من المقرر أن يشكل الجولة الثانية من البطولة، ليصبح الجولة الأخيرة من البطولة، بالفترة من 21 حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر).
وتجدر الاشارة إلى أن بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC) هي بطولة تجري تحت رعاية الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وأقيمت أول نسخة للبطولة في 1984، وتضم سلسلة من الراليات، وتحظى بمشاركة نخبة من أبطال الراليات الأردنيين الذين يتطلعون للمشاركة في معظم جولاتها، والمنافسة على لقب البطولة للسائقين والملاحين وبطولة "ميرك 2" لسيارات الإنتاج التجاري.
وكان المجلس العالمي لرياصة السيارات، قد حسم الجدل القائم في بطولة الشرق الأوسط للراليات، فيما يتعلق بتوصيات لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، وذلك بعد ان تم منح لقب السائقين والملاحين للعام الماضي مناصفة لأول مرة في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات، لغياب لوائح واضحة ومعايير كافية لتقرير خلاف ذلك.
وقرر المجلس العالمي، أنه وفي حال تكرار التعادل بالنقاط للسائقين والملاحين، سيتم احتساب أفضل نتيجة في 4 راليات من أصل 5.
وتم اتخاذ هذه الخطوة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات على ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الماضي، بمنح لقب السائقين للقطري ناصر العطية والعماني عبد الله الرواحي مناصفة، كما تم منح الأردني عطا الحمود وماثيو باوميل لقب الملاحين مناصفة أيضا.