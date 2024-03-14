الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملاكم الكسبة.. عيون تتطلع لميدالية أولمبية وتحقيق الأرقام القياسية

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لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة - (من المصدر)
عمان - يتطلع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة، للظفر بميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، بعد تأهله للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه عن رياضة "الفن النبيل"، ضمن التصفيات العالمية التأهيلية التي اختتمت مؤخرا في إيطاليا.اضافة اعلان
كما يسعى الكسبة، إلى تحقيق أرقام قياسية في لعبة الملاكمة، من خلال مواصلة حصد الميداليات والإنجازات على مختلف الصعد.
ونجح الكسبة في تسجيل اسمه بأحرف من ذهب، باعتباره أول ملاكم أردني يبلغ الأولمبياد في 3 مناسبات، وثاني رياضي محلي بعد الفارس إبراهيم بشارات، الذي سبق له وأن تواجد بالأولمبياد في 4 مناسبات.
وكان الكسبة، بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على البرازيلي يوري فالكاو ضمن منافسات دور الـ32، قبل أن يتخطى منافسه الأوغندي توكا موهيبوا في ثمن النهائي، فيما جاء انتصاره بربع النهائي على المالدوفي ألكسندرو باراشيف، ليخطف واحدة من البطاقات المؤهلة بشكل مباشر للأولمبياد.
ولم يستطع بقية لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في التصفيات، الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد، بعد خسارتهم بأدوار مختلفة، علما بأنهم لديهم فرصة أخيرة للتأهل للدورة العالمية من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في تايلند نهاية شهر أيار (مايو) المقبل.
ويؤكد الكسبة في حديثه لـ"الغد"، أن الهدف المقبل له يتمثل في التتويج بميدالية أولمبية، ليكون رابع رياضي أردني يحصل على ميدالية بعد كل من: أحمد أبو غوش وصالح الشرباتي في رياضة التايكواندو، وعبد الرحمن المصاطفة في رياضة الكراتيه.
وأضاف: "أصبحت لدي الخبرة في اللعب بالأولمبياد، والميدالية الأولمبية تحتاج إلى تركيز وعمل قوي وراحة نفسية من أجل الحصول عليها، ولا أرضى بغيرها في مشاركتي المقبلة لأكون أول ملاكم أردني يتوج بها". ويشيد الكسبة بأداء زملائه في التصفيات الماضية، ووداعهم المنافسات على يد لاعبين جميعهم تأهلوا للأولمبياد، متوقعا تأهلهم جميعا خلال التصفيات التأهيلية الثانية نظرا للمستويات المميزة التي يقدمونها منذ فترة طويلة، وأحقيتهم بها.
وتابع: "مررت بظروف صعبة في مسيرتي مؤخرا وأبرزها الإصابة، والتي تغيبت بسببها عن دورة الألعاب العربية في الجزائر، وهو ما يخلق إحباطا لدى اللاعب في مشاركة جميع زملائه وهو لا يستطيع المشاركة، لكن الله عوضني  بالتأهل للأولمبياد".
ويوضح الكسبة، أن مستوى المنتخب الوطني تحسن كثيرا منذ وصول المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داجوبيرتو سكوت، والذي نجح المنتخب عند قدومه في الحصول على ميدالية ملونة ببطولة العالم، إلى جانب تحقيق ميداليتين ذهبيتين ببطولة آسيا.
وسيمثل المنتخب في التصفيات المقبلة اللاعبين الذين شاركوا بالتصفيات الماضية، وهم: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
ومن الجدير بالذكر، أن النسخة الماضية من الأولمبياد (طوكيو 2020)، قد شهدت مشاركة 5 لاعبين من منتخب الملاكمة، كأكبر مشاركة أردنية في هذه الرياضة، حيث تأهل وقتها كل من الحاليين: عبادة الكسبة، حسين عشيش، عدي الهنداوي، زياد عشيش، إلى جانب المعتزل محمد الوادي. 
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