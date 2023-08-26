الأحد 27 آب 2023
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الموهبة الإسبانية فيغا ينتقل لأهلي جدة

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الإسباني غابري فيغا
أعلن أهلي جدة يوم السبت عن تعاقده مع الإسباني الشاب صاحب الـ21 عامًا غابري فيغا لاعب سلتا فيغو.

وكتب النادي الغربي عبر حسابه على منصة "إكس": يمتد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم، وينتهي بنهاية موسم 2025-2026.اضافة اعلان

وأضافت: جرت مراسم التوقيع وأجرى اللاعب الفحص الطبي في العاصمة الفرنسية باريس.

ولعب فيغا مع فريقه السابق 120 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 21 هدفا ومرر لزملائه 5 تمريرات حاسمة.

كما شارك في 13 مباراة مع الفئات السنية للمنتخب الإسباني، مسجلا هدفين.

وتعاقد الأهلي مع كل من السنغالي ميندي، والبرازيلي إيبانيز والتركي ديميرال، بالإضافة إلى الإيفواري كيسيه وثلاثي الهجوم البرازيلي فيرمينو والجزائري محرز والفرنسي ماكسيمان.
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