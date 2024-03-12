بعد استقالة أبو طعيمة.. هل ينجح المدرب الجديد للوحدات في إنقاذ الموسم؟

مصطفى بالو

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عمان- تترقب الجماهير الوحداتية، كشف مجلس إدارة نادي الوحدات عن هوية الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، عقب قبوله استقالة المدير الفني أمجد أبوطعيمة، بعد أكثر من شهرين على تولي القيادة الفنية للفريق برفقة مساعده عامر عقل، ومحلل الأداء رأفت العلامي، ومدرب حراس المرمى وسام حزين.وسيتولى المدرب الجديد الإشراف على ما تبقى من مباريات الفريق بالدوري الذي توقف عند الجولة 14، والفريق يقف بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحسين إربد برصيد 40 نقطة، وتضاؤل حظوظه في استرداد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2020، ومهمة الاحتفاظ بلقب كأس الأردن الذي يلاقي فيه مغير السرحان في مباراة إقصائية بدور الـ16.ويأمل جمهور الوحدات في أن تنجح الإدارة في استقطاب مدرب جديد متميز قادر على إنقاذ موسم فريق الكرة الأول بالحصول على بطولتي الدوري والكأس، أو بطولة واحدة على أقل تقدير.ذكريات لا تنسىوتعود الجماهير الوحداتية بذاكرتها إلى موسم 2020- 2021، والتي عاشت فيه لحظات صعبة لا تنسى، مع عدم الاستقرار الفني، والذي جاء بعد أكثر من شهر على انتخاب الإدارة الحالية برئاسة بشار الحوامدة-17-12-2021، من خلال تعيين البرازيلي فييرا قبل أن يرحل ويأتي بعده رأفت علي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال شهر آذار (مارس) من العام 2022، برفقة مدرب حراس المرمى آنذاك رشيد النجار، الذي رافقه في بطولة القدس والكرامة التي فاز الوحدات بلقبها، وما إن انتهت تلك البطولة، واقتراب موعد مشاركة الوحدات في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، تعاقد مجلس الإدارة مع المدرب الوطني رائد عساف، وساعده رأفت علي ومدرب حراس المرمى رشيد النجار، وقاده عساف في دوري أبطال آسيا، وقدم فيها الفريق مستوى طيبا، واقترب من بوابة التأهل للدور التالي لولا تعادل الفيصلي السعودي في وقت متأخر من المباراة التي انتهت 1-1، وحل رابعا في مجموعته الخامسة برصيد 6 نقاط، ورغم قيادته فريق الوحدات في عدد من جولات الدوري في ذلك الموسم، إلا أنه قدم استقالته لإدارة النادي خلال شهر أيار (مايو) للعام ذاته.وخلفه المدير الفرنسي جوميز، الذي تعاقد معه الوحدات في نهاية آيار (مايو) من العام 2022، وقاد الوحدات في مباريات الدوري الذي حل فيه الوحدات ثانيا برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن الحسين إربد الذي حل ثالثا بالرصيد ذاته، وبفارق نقطة عن الفيصلي الذي توج باللقب برصيد51 نقطة، فيما قاد الفريق إلى لقب كأس الأردن للمرة 11 في تاريخه، بعد الفوز بالمباراة النهائية على العقبة بهدف شهاب القنبر وقتها.وتتاشبه المعطيات إلى حد كبير مع الوحدات في موسم 2023-2024، عندما بدأ الوحدات تعاقده مع البوسني داركو في أواخر آذار (مارس) من العام الماضي، القادم من تجربة ثرية في الكويت، وقاد الفريق خلال منافسات درع المئوية، التي أقيمت مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفاز بلقبها الفيصلي بعد تصدر الترتيب العام برصيد 31 نقطة، والوحدات ثانيا برصيد 24 نقطة، وقاد الفريق في بطولة القدس والكرامة والتي احتفظ الوحدات بلقبها للمرة الثانية على التوالي، والذي قاد الوحدات للتتويج بلقب كأس السوبر للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على الفيصلي ذهابا 2-1 وإيابا 1-0.إلا أنه سرعان ما أعتذر داركو عن إكمال مهمته مع الوحدات لأسبابه الخاصة، وقبل الوحدات استقالته في 18 من آب (أغسطس) من العام الماضي، ليتعاقد الوحدات مع العُماني رشيد جابر في أواخر الشهر ذاته، وإن كانت الأهداف نحو استرداد لقب الدوري، والهدف الأبرز لقب كأس الاتحاد الآسيوي، إلا أن النتائج والأداء لم يقنعا الجماهير الوحداتية، وزادت الضغوط مع وداع الفريق كأس الاتحاد الآسيوي من الدور الأول، رغم اقتراب الفريق من التأهل في أكثر من مرة، مما دفع الوحدات إلى فسخ عقد العمُاني رشيد جابر في 20 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، خلال فترة توقف المنافسات المحلية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات آسيا 2023.واستثمر الوحدات فترة توقف المسابقات المحلية، ليتعاقد مع المدير الفني أمجد أبوطعيمة في الثاني من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، وما إن بدأت مهمة أبوطعيمة مع الفريق، وقيادته في المباراتين المؤجلتين، والتي تلقى فيها ضربة موجعة بالخسارة أمام المتصدر والمنافس المباشر الحسين إربد بنتيجة 1-2، ورغم الفوز في مباراته المؤجلة الثانية على الرمثا بنتيجة 3-0، إلا أن نتائج الفريق لم ترض الجماهير الوحداتية في انطلاق مرحلة الإياب، وتعالت أصواتها برحيله، بعد تعادلي الفريق السلبيين أمام الأهلي والجليل، والفوز بصعوبة على مغير السرحان بنتيجة 2-1 قبل أيام، لتأتي فترة توقف المسابقات المحلية الحالية- بسبب استحقاقات المنتخبين الأول والأولمبي الآسيوية-، بقرار مجلس الإدارة بقبول استقالة المدير الفني أمجد أبوطعيمة أول من أمس.آراء وحداتيةويرى اللاعب وإداري الفريق السابق مروان الشمالي، ألا عذر لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين أمام الجماهير عن سوء النتائج وانحسار فرصة استرداد لقب الدوري، شارحا: "يتحمل الجميع المسؤولية، وعدم الاستقرار الفني وكثرة تغيير المدربين أثرا سلبا على أداء ونتائج فريق الوحدات خلال الموسم الحالي، محليا وآسيويا، ومن الجماهير التي لا ترضى بغير سدة الألقاب، والأداء المقنع قبل الانتصارات المدوية، لا أن تجد فريقها يترنح ويخسر أمام مطارده المباشر، والتعادل مع فرق تكافح للبقاء وفوز بصعوبة أمام مغيرالسرحان في ظل توهان فني وتكتيكي".ورفض الشمالي تحميل مجلس الإدارة المسؤولية بشكل عام عن نتائج الفريق، قائلا: "تتحمل إدارة النادي جزءا من المسؤولية، لكن ليس مطلوبا منها النزول إلى الملعب واللعب عوضا عن اللاعبين الذين لم يقدم أغلبهم المأمول منهم في الملعب، ولدى مجلس الإدارة وإدارة نشاط الكرة واللجنة الفنية، استثمار فترة التوقف للوصول إلى الخيار الفني الأنسب للوحدات، التي من شأنها أن تمنح فريق الكرة المنافسة حتى الرمق الأخير لاسترداد لقب الدوري، والمحافظة على لقب كأس الأردن".وفي السياق ذاته، يقول المشجع الوحداتي أيوب النداف: "أحمل المسؤولية لمجلس الإدارة بدرجة كبيرة، لأنها لم تحافظ على الاستقرار الفني منذ بداية الموسم، وفرطت بالبوسني داركو الذي اجتهد في تقديم الفريق بشكل وتكتيك مناسبين، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس السوبر على حساب منافسه التقليدي الفيصلي- بما يتوفر لديه من أدوات-، وأشعر كغيري من الجماهير بخيبة أمل بعد أن تضاءلت حظوظنا باسترداد لقب الدوري للعام الثالث على التوالي، وغير متتفائل بقدرة الفريق على الاحتفاظ بلقب كأس الأردن إلى حد كبير".وتابع: "أويد قبول استقالة المدير الفني أمجد أبوطعيمة، خاصة بعد تعثر فريقنا أمام فرق تتذيل الترتيب، ورغم الفوز بشق الأنفس على مغير السرحان، طبعا مع الاحترام لتلك الفرق وطموحها ومدربيها ولاعبيها، إلا أن المدير الفني أمجد أبوطعيمة، يتحمل المسؤولية الكبرى، ولم يستطع الاستثمار الأمثل لإمكانات اللاعبين، وغير مدرك لأسلوب لعب الوحدات بالأداء الهجومي تاريخيا، لذا أعتقد أنه ليس بحجم طموح الوحدات، وعلى مجلس الإدارة أن يفكر بالاستقرار الفني وجهاز فني قادر على استكمال الموسم بمختلف مسابقاته مع الوحدات، لا كما حدث بالموسمين الماضي والحالي، حين تعاقب أكثر من 3 مدربين على تدريب الفريق".من جانبه، أكد عضو مجموعة وحداتي محمود منصور، أن أسباب فوضى النتائج التي يعيشها الوحدات للموسم الثاني على التوالي، مركبة، موضحا: "أعتقد أن الفرضة ضعيفة أمام الوحدات للمنافسة على لقب الدوري، ولعل تراجع المستوى والنتائج في الموسم الحالي، يعودان إلى أسباب عديدة، منها ما هو إداري، عندما تعاقد مجلس الإدارة مع لاعبين من دون وجود مدير فني، وبدأ بعد ذلك بالاستغناء عنهم تباعا، وأجرى تعاقدات جديدة استمرت حتى فتح باب القيد الحالي، ولم ينجح في إرساء دعائم الاستقرار الفني بتعدد المدربين، وتعاقده مع مدربين ليسوا بحجم طموحات الوحدات وجماهيره، متمنيا أن يختار النادي مدربا متميزا قادرا على إنقاذ موسم الوحدات.