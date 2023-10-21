تأهل البقعة ووادي موسى وشباب مليح وبطاقة حائرة في نصف نهائي "طائرة الأولى"

مصطفى بالو

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عمان- تأهلت فرق البقعة ووادي موسى وشباب مليح إلى الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، بعد أن تصدر البقعة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ومثله وادي موسى تصدر المجموعة الثانية بالرصيد ذاته، وشباب مليح برصيد 6 نقاط أيضا، في الوقت التي بقيت فيها البطاقة الرابعة حائرة بين فريقي ضرار وبيت ايدس لتساويهما برصيد 3 نقاط لكل منهما في السباق لتأهل فريقين إلى الدوري الممتاز.وبحسب النتائج الفنية، جاءت تلك الفرق الثلاثة بعدما تصدر فريق البقعة المجموعة الأولى بعد الفوز على الكريمة بنتيجة 3-0، وعلى الطوال بنتيجة 3-0، فيما تصدر وادي موسى المجموعة الثانية بعد الفوز على فوعرة بنتيجة 3-0، وعلى مليح بنتيجة 3- صفر، ويتسابق فريقا ضرار وبيت إيدس على بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة، بعد تساويهما برصيد 3 نقاط، حين فاز كلاهما على فريق عابل بنتيجة 3-0، ويتسابقان نحو البطاقة الرابعة، عندما يتواجهان عند الساعة 5 من مساء يوم غد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في الوقت الذي اعتلى فيه فريق شباب مليح المجموعة الرابعة بعد فوزه على مرصع بنتيجة 3-0، وعلى المشارع بنتيجة 3-0.وخرجت فرق الكريمة، الطوال، فوعرة، مليح، عابل، مرصع من المنافسة من الدور الأول، لتبقى تلك الفرق في مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل، إلى جانب الهابطين من الدوري الممتاز التعاون ودير علا، في الوقت الذي قرر فيه اتحاد الكرة الطائرة، عدم إقامة مباريات الكريمة مع الطوال، المقررة عند الساعة 5 في صالة قصر الرياضية، وفوعرة مع مليح عند الساعة 7 مساء اليوم في الصالة ذاتها، وكذلك مرصع مع المشارع المقررة عند الساعة 7 من مساء يوم غد، في المكان نفسه.ويقام الدور نصف النهائي من الدوري يوم الخميس المقبل، والتي تقام مبارياته على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتاهل فيه الفريقان الحاصلان على أكبر عدد من النقاط إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، فيما تبقى الفرق الحاصلة على أقل عدد من النقاط في مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل.وشهدت مباريات الدور الأول من دوري الدرجة الأولى، تسلح الفرق بأبرز اللاعبين المحليين والمحترفين، بحسب تعليمات البطولة التي تسمح لأندية الدرجة الأولى باستعارة، لاعبين اثنين محليين من الدرجة الممتازة، شريطة أن يكون اللاعب من مواليد العام 2000 فما دون، ولا يتجاوز عمر اللاعب 23 عاما، والتعاقد مع محترف واحد، ما زاد من حدة المنافسة بين الفرق، وبرز فيها طموح وادي موسى الذي توج بلقب الدوري الممتاز مرتين في العامين 2018 و2019، وكذلك البقعة الذي يبحث عن تلبية نداء عراقته عندما وقف مرات عديدة بين الأربعة الكبار.