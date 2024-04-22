تميز نتائج الكراتيه يقلب معادلة التصنيفين الدولي والدوري العالمي

أيمن وجيه الخطيب

قلبت النتائج المميزة للمنتخب الوطني للكراتيه في الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة أول من أمس ، معادلة اللاعبين في الترتيب العام في تصنيف الدوري العالمي، وفي التصنيف الدولي، وذلك بعد أن حقق المنتخب الوطني 3 ميداليات ذهبية عن طريق محمد الجعفري وعبد الرحمن المصاطفة وعبد الله حماد وميدالية برونزية عفيف غيث.

اضافة اعلان



وأعطت هذه النتائج الفرصة للاعبين للمنافسة على جائزة " الفائزون الكبار" في الجولة الرابعة والأخيرة من الدوري العالمي التي ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) حتى 2 حزيران (يوينو) المقبلين.



وأشاد الاتحاد الدولي للكراتيه عبر موقعه الرسمي بلاعبي المنتخب الوطني أصحاب الإنجازات، وركز على لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري باعتباره الفائز الحالي بالميدالية الذهبيبة في جولة مصر وصاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم، مؤكدا إظهار هيمنته على هذه الرياضة.



ووصف الاتحاد الدولي مباراة الجعفري أمام المصري يوسف بدوي متصدر التصنيف الدولي بنتيجة 12-3 بأنها من المباريات الرائعة في الدوري العالمي ، حيث حسم فوزه على بدوي قبل 26 ثانية من نهاية المباراة، ليتوج بذلك بالميدالية الذهبية.



وكما ركز الاتحاد الدولي على لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة الفائز في الميدالية الذهبية لفئة القتال للرجال لوزن تحت 67 كغم، بعد تغلبه على اللاعب المغربي سعيد أوباية 13-9.



وفي مواجهة مليئة بالأحداث، أظهر المصاطفة البطل الأولمبي والبطل القاري الحالي، خبرته ومهارته في هذه المباراة ذات الأهداف العالية.



كمأ أشاد الاتحاد الدولي بلاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد صاحب الميدالية الذهبية لفئة القتال للرجال لوزن حت 60 كغم ، بعد فوزه على اللاعب الياباني هيرومو هاشيموتو 9-8.



وكان هذا الانتصار الأخير أكثر روعة بالنظر إلى أن حماد حصل على الميدالية الذهبية بتقنية "إيبون" المذهلة أو تقنية النقاط الثلاث .



ليضيف ذهبية مصر إلى سلم إنجازته وكان حماد قد نال الميدالية البرونزية في الجولة الثانية التي أقيمت في المدينة التركية أنطاليا، وكان قد حقق الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للكراتيه في العام 2022 في الفجيرة.



وكان حماد قد خاض منافسات قوية في وزن تحت 67 كغم ونال الميدالية البرونزية، وكان قد حقق ذات الميدالية في الجولة الأولى من الدوري العالمي.



وبناء على نتائج لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه في الدوري العالمي الصادر يوم أمس بعد الجولة الثالثة في مصر، اقتنص لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري في وزن تحت 80 كغم، 990 نقطة، ليحتل المركز الثاني في التصنيف الدولي برصيد 7350 نقطة، والمركز الثاني في تصينف الدوري العالمي برصيد 1890 نقطة.



ونال لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث على 570 نقطة، وضعته في المركز الثالث في تصنيف الدوري العالمي برصيد 1290 نقطة، في حين حقق المركز السابع في التصنيف الدولي برصيد 3120 نقطة، وفي ذات الوزن اقتنص لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن الصاطفة 990 نقطة، في أول مشاركة له بعد الإصابة ليحتل بذلك المركز الثاني في التنصيف الدولي برصيد 5025 نقطة، والمركز الرابع في تصنيف الدوري العالمي برصيد 990 نقطة.

اقرأ أيضاً:

مراكز متقدمة لمنتخبات الكراتيه في التصنيف الدولي والدوري العالمي

