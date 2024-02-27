الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب الحسين عاشرا وعيرا أخيرا في "طائرة الأندية العربية"

محترف شباب الحسين إبراهيم عبدالحميد يوجه كرة ساحقة إلى ملعب مصافي الشمال العراقي-(تصوير: أمجد الطويل)
محترف شباب الحسين إبراهيم عبدالحميد يوجه كرة ساحقة إلى ملعب مصافي الشمال العراقي-(تصوير: أمجد الطويل)
 حل فريق شباب الحسين بالمركز العاشر على سلم ترتيب بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، بخسارته أمس أمام مصافي الشمال العراقي بنتيجة 0-3، بواقع 22-25، 22-25، و17-25، فيما حل فريق عيرا بالمركز الثاني عشر والأخير بعد الخسارة أمام النجمة البحريني 0-3، بواقع 23-25، 16-25، و23-25، في المباراتين اللتين أقيمتا أمس في صالة قصر الرياضة لتحديد المراكز من 9 إلى 12.اضافة اعلان
وتختتم اليوم من خلال المباراة النهائية عند الساعة 7 في صالة الأميرة سمية، في مراسم أنيقة أعدها اتحاد الكرة الطائرة لتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، واللاعبين الأفضل في السباق العربي.
شباب الحسين 0 مصافي الشمال 3
ظهر شباب الحسين ندا عنيدا لمصافي الشمال، وبرزت حنكة المعد ياسر عثمان، في خداع حوائط الصد بين الصرب، والإعداد الطويل والقصير الذي وجد أيادي جورجي، إبراهيم عبدالحميد، الواعد إبراهيم العطلة، ومحمود عبدالعزيز، في ظل ردود معد مصافي الشمال مصطفى حميد والضاربين مرتضى زهير وأسامة منيف وفلاح ناصر، ومضى الحوار في ارتفاع حتى أنهى مصافي الشمال الشوط الأول بنتيجة 25-22.
واستمر الحوار المتكافئ في الشوط الثاني، وجدد مدرب شباب الحسين الدماء في أوصال فريقه بين خبرة حسن أبو مشرف وخالد أبو مشرف ومحمود النقيب وصالح الطهراوي، في ظل نجاح الفريق العراقي في بناء حوائط الصد، والهجوم من الأطراف، وسيطر التعادل على أغلب مجريات الشوط 11-11 و15-15 و19-19، قبل أن ينهي مصافي الشمال الشوط الثاني بنتيجة 25-23، فيما تراجع مستوى شباب الحسين، وفقد لاعبوه روح المنافسة والمقاومة، فأنهى مصافي الشمال الشوط الثالث 25-17 والمباراة بنتيجة 3-0.
عيرا 0 النجمة البحريني 3
ظهرت ألعاب عيرا أمام النجمة البحريني متناسقة إلى حد ما في الشوط الأول، وعمد المعد الخبير محمد الناجي إلى تنويع حلول الضرب بين أيادي الكسندر وراشد العلوان وخالد هلال ومحمد جمال، إلا أن حوائط صد النجمة أحبطت هجوم عيرا، ولعب معد الفريق فاضل عباس دورا في تفعيل طلعات جاكوب ومحمود صامد وأحمد صادق، واستمر الحوار إلا أن ضعف التغطية الدفاعية لعيرا، منحت النجمة الشوط الأول بنتيجة 25-23.
وأحكم فريق النجمة قبضته على نقاط الشوط الثاني، في ظل توهان خطوط عيرا خصوصا في تشييد حوائط الصد، وتغطية الملعب الخلفي، ليتقدم النجمة سريعا وأنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ورغم عودة عيرا في الشوط الثالث، وبروز ساحقات راشد العلوان وألكسندر وخالد هلال، إلا أن خبرة النجمة وتميز ساحقات المحترف جاكوب أنهى الشوط الثالث 25-23 والمباراة بنتيجة 3-0. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبة المنتخب الوطني ميساء جبارة تحاول المرور من دفاعات المنتخب الفلسطيني - (من المصدر)

"النشميات" يبلغ نهائي "غرب آسيا" على حساب المنتخب الفلسطيني

منذ 25 دقيقة
المنتخب الوطني الأول لكرة السلة - (من المصدر)

الانضباط التكتيكي والحضور الذهني يساهمان بعودة روح وهيبة "صقور الأردن"

منذ 27 دقيقة
المنتخب الوطني الأول للسيدات بكرة السلة - (من المصدر)

منتخب السلة للسيدات يتراجع 3 مراكز في تصنيف "فيبا"

منذ 40 دقيقة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

تناقض التصريحات بشأن مصير "عموتة" يثير حفيظة الجمهور

منذ 53 دقيقة
اتحاد الكراتيه

"الكراتيه" يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

منذ1 ساعة
1709027252

مبابي: يشترط انضمام شقيقه لريال مدريد

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات | منذ24 ساعة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات | منذ24 ساعة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات | منذ24 ساعة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 