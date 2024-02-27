شباب الحسين عاشرا وعيرا أخيرا في "طائرة الأندية العربية"

مصطفى بالو

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حل فريق شباب الحسين بالمركز العاشر على سلم ترتيب بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، بخسارته أمس أمام مصافي الشمال العراقي بنتيجة 0-3، بواقع 22-25، 22-25، و17-25، فيما حل فريق عيرا بالمركز الثاني عشر والأخير بعد الخسارة أمام النجمة البحريني 0-3، بواقع 23-25، 16-25، و23-25، في المباراتين اللتين أقيمتا أمس في صالة قصر الرياضة لتحديد المراكز من 9 إلى 12.وتختتم اليوم من خلال المباراة النهائية عند الساعة 7 في صالة الأميرة سمية، في مراسم أنيقة أعدها اتحاد الكرة الطائرة لتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، واللاعبين الأفضل في السباق العربي.شباب الحسين 0 مصافي الشمال 3ظهر شباب الحسين ندا عنيدا لمصافي الشمال، وبرزت حنكة المعد ياسر عثمان، في خداع حوائط الصد بين الصرب، والإعداد الطويل والقصير الذي وجد أيادي جورجي، إبراهيم عبدالحميد، الواعد إبراهيم العطلة، ومحمود عبدالعزيز، في ظل ردود معد مصافي الشمال مصطفى حميد والضاربين مرتضى زهير وأسامة منيف وفلاح ناصر، ومضى الحوار في ارتفاع حتى أنهى مصافي الشمال الشوط الأول بنتيجة 25-22.واستمر الحوار المتكافئ في الشوط الثاني، وجدد مدرب شباب الحسين الدماء في أوصال فريقه بين خبرة حسن أبو مشرف وخالد أبو مشرف ومحمود النقيب وصالح الطهراوي، في ظل نجاح الفريق العراقي في بناء حوائط الصد، والهجوم من الأطراف، وسيطر التعادل على أغلب مجريات الشوط 11-11 و15-15 و19-19، قبل أن ينهي مصافي الشمال الشوط الثاني بنتيجة 25-23، فيما تراجع مستوى شباب الحسين، وفقد لاعبوه روح المنافسة والمقاومة، فأنهى مصافي الشمال الشوط الثالث 25-17 والمباراة بنتيجة 3-0.عيرا 0 النجمة البحريني 3ظهرت ألعاب عيرا أمام النجمة البحريني متناسقة إلى حد ما في الشوط الأول، وعمد المعد الخبير محمد الناجي إلى تنويع حلول الضرب بين أيادي الكسندر وراشد العلوان وخالد هلال ومحمد جمال، إلا أن حوائط صد النجمة أحبطت هجوم عيرا، ولعب معد الفريق فاضل عباس دورا في تفعيل طلعات جاكوب ومحمود صامد وأحمد صادق، واستمر الحوار إلا أن ضعف التغطية الدفاعية لعيرا، منحت النجمة الشوط الأول بنتيجة 25-23.وأحكم فريق النجمة قبضته على نقاط الشوط الثاني، في ظل توهان خطوط عيرا خصوصا في تشييد حوائط الصد، وتغطية الملعب الخلفي، ليتقدم النجمة سريعا وأنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ورغم عودة عيرا في الشوط الثالث، وبروز ساحقات راشد العلوان وألكسندر وخالد هلال، إلا أن خبرة النجمة وتميز ساحقات المحترف جاكوب أنهى الشوط الثالث 25-23 والمباراة بنتيجة 3-0.