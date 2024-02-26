شباب الحسين يكسب عيرا ويلاقي مصافي الشمال في "طائرة" الاندية العربية

مصطفى بالو

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عمان - كسب فريق شباب الحسين lموقعته مع نظيره عيرا بنتيجة 3-0، بواقع 25-14، 25-19 و25-18، في المباراة التي جرت مساء أمس في صالة قصر الرياضة، ضمن مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 12، في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، والتي يلاقي فيها شباب الحسين فريق مصافي الشمال العراقي عند الساعة 4 عصر اليوم في صالة قصر الرياضة لتحديد المركزين التاسع والعاشر، فيما يلاقي عيرا فريق النجمة البحريني عند الساعة 1 ظهرا في الصالة ذاتها لتحديد المركزين 11-12 في البطولة.وكان فريق قطر القطري أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، عندما فاز على برقان الكويتي بنتيجة 3-0، بواقع 25-21، 25-16، و25-19، ولحق به الشيب العُماني الذي تجاوز دار كليب البحريني بنتيجة 3-1، بواقع 25-19، 25-22، 22-25، و25-22، وكذلك تأهل السويحلي الليبي الذي فاز على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-2، بواقع 14-25، 22-25، 25-18، 25-20، و15-12، واستمر لقاء الأهلي الليبي والشرطة القطري حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، والفائز يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الأربعة، في الوقت الذي شهدت فيه مباريات أمس، فوز مصافي الشمال على النجمة البحريني بنتيجة 3-1، بواقع 25-15، 25-15، 26-28، و25-17.شباب الحسين 3 عيرا 0بدا شباب الحسين أكثر قوة تحت الشبكة منذ انطلاق الشوط الأول، ونجح المعد ياسر مجاهد في تنويع حلول الضرب بين خالد أبو مشرف وإياد ماضي وإبراهيم عبد الحميد والبيلاروسي جورجي، والبديل الشباب ابراهيم العطلة الذي تميز بشكل لافت، بطول الشريط العلوي للشبكة، فيما عيرا عانى من غياب عناصر مهمة، وبرزت خبرة يعقوب القهوجي في ترتيب اوراق فريقه، وطلعات راشد العلوان وإياد محاسنة وخالد هلال والروسي ألكسندر، إلا أنها اصطدمت بحسن استقبال وإغلاق ليبرو الشباب أيهم خنفر للملعب الخلفي، ليتقدم الشباب 8-5، 21-11، و25-14.ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، فتقدم شباب الحسين وبرزت الوجوه الشابة مثل الضارب ابراهيم العطلة والمعد صالح الطهراوي، وجاءت ساحقات أبو مشرف ومحمود عبد العزيز وابراهيم عبد الحميد، لتشرخ حوائط صد عيرا، في ظل بروز محاولات صانع الألعاب يعقوب القهوجي وراشد العلوان وخالد هلال، وتقدم شباب الحسين 7-4 و20-14 وأنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-19.وفرض فريق شباب الحسين سيطرته المطلقة على أحداث الشوط الثالث، وانكشف الملعب الخلفي لعيرا أمام ساحقات ابراهيم العطلة ومهند جروان وحسن أبو مشرف وإبراهيم عبد الحميد، وعمد مدرب شباب الحسين إلى طرح العديد من الأوراق البديلة، فيما عانى عيرا بسبب قلة عدد البدلاء لتعدد إصابات لاعبيه، ورغم محاولات المعد يعقوب القهوجي وراشد العلوان وخالد هلال والسكند، إلا أن ضبط شباب الحسين لحوائط الصد وترابط خطوطه تحت الشبكة، واغلاق ملعبه الخلفي منحه التقدم بفارق كبير 11-4 و15-6 و18-10، وأنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-18، والمباراة بنتيجة 3-0.