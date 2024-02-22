عيرا يخسر أمام الشرطة القطري و6 فرق تضمن التأهل بـ"الطائرة" العربية

مصطفى بالو

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عمان - خسر فريق عيرا أمام الشرطة القطري في ثالث مبارياته ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة أمس بنتيجة 3-0 بواقع 25-11، 25-15، و25-21، في المباراة التي جرت في صالة الأميرة سمية، فيما استمر لقاء شباب الحسين مع السيب العُماني حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.وضمنت فرق قطر القطري، الأهلي الليبي والسيب العُماني التأهل إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى، وكذلك فرق دار كليب البحريني والشرطة القطري والسويلحي الليبي عن المجموعة الثانية، والأقرب فريقا مصافي الشمال والنجمة البحريني لإكمال عقد الفرق المتأهلة.وتتجدد المنافسات اليوم، حين يلتقي مصافي الشمال العراقي مع الشرطة القطري عند الساعة الثانية ظهرا في صالة قصر الرياضة، دار كليب مع السويحلي بذات التوقيت في صالة الأميرة سمية، النجمة البحريني مع الأهلي الليبي عند الساعة الرابعة في صالة قصر الرياضة، وبذات التوقيت يلعب السيب العُماني مع كاظمة الكويتي في صالة الأميرة سمية، ويلتقي عيرا مع برقان الكويتي عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، وبذات التوقيت يلعب شباب الحسين مع قطر القطري في صالة الأميرة سمية.شباب عيرا 0 الشرطة القطري 3لم يجد فريق الشرطة القطري عناء في امتلاك زمام المبادرة في الشوط الأول، حين بدا عيرا مرتبكا بضبط ألعابه تحت الشبكة، وبرز البورسلان في صناعة الألعاب وقوة الإرسال، وتوالت ساحقات عثمان عبد الواحد وأبوبكر وجورجينو، في ظل اجتهاد معد عيرا يعقوب القهوجي ورفاقه محمد جمال وراشد العلوان والروسي الكسندر، لرد الهجوم السريع للشرطة الذي تقدم 5-0 و8-0 و19-9 وأنهى الشوط الأول بنتيجة 25-11.وعمد المدير الفني لفريق عيرا إلى طرح أوراق خالد هلال وأحمد العواملة، دفعا للعمليات الهجومية، إلى أن الأفضلية الفنية بقيت لصالح الشرطة الذي أبدع بورسلان في تنشيط طلعات عثمان عبد الواحد وأبوبكر وجورجينو، ليتقدم 9-4، و14-7، وبرزت خبرة المعد يعقوب قهوجي في تنسيق طلعات العواملة ومحمد جمال وراشد العلوان وماكوف، إلا أن سرعة العمليات الهجومية للشرطة العراقية وقوتها من الأطراف والخلف حسمت الشوط الثاني للشرطة 25-15.وبدا عيرا بشكل ثان في الشوط الثالث، وتكلمت خبرة القهوجي في إعداد الكرات النموذجية للعواملة وخالد هلال وراشد العلوان وماكوف، التي تجاوزت حوائط صد وفرضت الحوار المتكافئ والتعادل اكثر من مشهد 11-11 و12-12، ليعود الشرطة بقوته ومتناسقا تحت الشبكة في الدفاع والهجوم، برز بورسلان في صناعة الألعاب، وساحقات سلامي وجورجينو مكسيم وأبوبكر، ليتقدم الشرطة 17-14 و23-20، قبل أن ينهي الشرطة الشوط الثالث 25-21 والمباراة بنتيجة 3-0.وشهدت مباريات اليوم الثالث، فوز دار كليب على مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3-0، بواقع 25-22، 25-17، و25-20، وقطر القطري على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 3-1، بواقع 25-16، 19-25، 25-22، و25-15، وفاز السويحلي الليبي على برقان الكويتي بنتيجة 3-0، بواقع 25-20، 25-16، و25-23.