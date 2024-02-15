شباب الحسين وعيرا في مجموعتين قويتين بـ"طائرة" الأندية العربية

مصطفى بالو

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عمان - يلاقي فريق شباب الحسين– بطل الثلاثية المحلية- نظيره الأهلي بنغازي الليبي، في افتتاح بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السيب العُماني، كاظمة الكويتي، النجمة البحريني، وقطر القطري، فيما جاء فريق عيرا– وصيف الدوري وكأس الأردن- في المجموعة الثانية، التي تضم دار كليب البحريني، الشرطة القطري، السويحلي الليبي، برقان الكويتي، ومصافي الشمال العراقي، في النسخة 42 التي يستضيفها اتحاد اللعبة خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) الحالي، في صالتي قصر الرياضة والأميرة سمية بمدينة الحسين الرياضية.جاء ذلك وفق ما أفرزته القرعة الجديدة للبطولة، والتي جرت أمس في مقر اتحاد الطائرة العربي بالبحرين، وتابعها مندوبو شباب الحسين وعيرا عبر تقنية الاتصال عن بعد في مقر اتحاد اللعبة الأردني، حيث شهدت القرعة الأولى توزيع الفرق على 4 مجموعات، إلا أن انسحاب بني ياس الإماراتي، فرض إعادتها وتوزيع الفرق على مجموعتين، فيما عاد فريق برقان عن قرار انسحابه وأعلن مشاركته، مما كان يعني إعادة القرعة وتوزيع الفرق على 4 مجموعات من جديد، إلا أن "فنية" الاتحاد العربي تفاجأت باعتذار فريق نفط الجنوب العراقي، ما فرض إجراء قرعة ثانية وتوزيع الفرق فيها على مجموعتين، ومن المنتظر أن يصدر جدول جديد تتوزع فيه المباريات، بمعدل 6 مباريات يوميا تجري في ذات التوقيت في الصالتين.وكان فريق شباب الحسين بصفته بطل منافسات الدولة المستضيفة-الأردن-، يحق له اختيار مجموعته، والتي اختارها وفق معايير فنية وتنافسية المدير الفني للفريق وليد العسود، واختار أيضا منافسه في مباراة الافتتاح– الأهلي بنغازي الليبي-، وهو الفريق الباحث عن الاستفادة من مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية التي أقيمت في عُمان مؤخرا، والانطلاق بقوة في المنافسات العربية.وعن قرعة البطولة ومجموعة شباب الحسين، قال مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب: "البطولة تضم فرقا عربية قوية، قادمة إلى البطولة العربية بجهوزية كبيرة ولاعبين محليين ومحترفين على سوية عالية، وأجد المجموعة متوازنة إلى حد كبير، وعمل الجهاز للفريق على معالجة أخطاء المباريات التي خضناها في بطولة غرب آسيا، وتقديم الفريق بشكل جديد يبحث عن المنافسة بقوة، وتأكيد حضور الطائرة الأردنية، والمضي بعيدا في البطولة العربية".من جانبه، قال مدير فريق عيرا د. صالح العلوان: "أجد المجموعتين متساويتين في كفتي الميزان الفني، ولا يوجد فريق سهل أو صعب، لأن جميع الفرق تجهزت بمستوى المنافسات العربية، ولديها طموحاتها التي تطاردها من مباراة إلى مبارة، وفريق عيرا يوجه بوصلته نحو الدور نصف النهائي في الخطوة الأولى، ويضع لكل مرحلة تنافسية أهدافها الواضحة، وكلنا ثقة بجميع لاعبي الفريق، ونبحث عن مشاركة إيجابية تدافع عن سمعة الكرة الطائرة المحلية، وتسعد جماهير النادي الوفية".ويذكر أن الفرق العربية وأعضاء اللجان في الاتحاد العربي بدأت بالتوافد إلى عمان، حيث وصل فريق الشرطة القطري أمس، فيما يصل اليوم أعضاء اللجنة الفنية وسكرتاريا الاتحاد العربي، وتكتمل الوفود يوم الإثنين المقبل، فيما ينطلق قطار المنافسة العربي يوم الثلاثاء المقبل، والتي يتخللها حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات البطولة.