شباب الحسين وعيرا يفقدان حظوظ المنافسة في "طائرة" الأندية العربية

مصطفى بالو

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عمان - خسر فريق شباب الحسين أمام قطر القطري بنتيجة 3-0، بواقع 22-25، 16-25، و25-15، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية، وحظيت بمتابعة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ونائب رئيسة اتحاد الطائرة جهاد قطيشات، وكبار الشخصيات وممثلي الاتحادات العربية، فيما خسر عيرا أمام برقان الكويتي بنتيجة 3-0، بواقع 24-26، 14-25، و16-25، ليفقد ممثلا الأردن حظوظهما في التأهل إلى الدور ربع النهائي.وتصدر المجموعة الأولى، السيب العُماني برصيد 11 نقطة، وقطر القطري ثانيا برصيد 9 نقاط، والأهلي الليبي ثالثا برصيد 8 نقاط، وانضم النجمة البحريني إلى قائمة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي برصيد 5 نقاط، فيما يتصدر المجموعة الثانية السويحلي الليبي برصيد 11 نقطة، والشرطة القطري ثانيا برصيد 10 نقاط، ودار كليب البحريني برصيد 9 نقاط، ومصافي الشمال العراقي برصيد 3 نقاط.وتختتم مباريات الدور الأول اليوم، حين يلعب السيب العُماني مع الأهلي الليبي عند الساعة 1 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلتقي دار كليب البحريني مع الشرطة القطري في صالة الأميرة سمية، ويلعب عيرا مع السويحلي الليبي عند الساعة 4 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلعب النجمة البحريني مع قطر القطري في صالة الأميرة سمية، ويلعب مصافي الشمال العراقي مع برقان الكويتي عند الساعة 7 مساء، وبالتوقيت ذاته يلعب شباب الحسين مع كاظمة الكويتي في صالة الأميرة سمية.وشهدت مباريات الأمس، فوز الشرطة العراقي على مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-20، 25-21، والسويحلي الليبي على دار كليب بنتيجة 3-1، بواقع 20-25، 25-19، 25-17، 25-23، والسيب العماني على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-1، بواقع 25-22، 25-17، 22-25، و25-22، والأهلي بنغازي على النجمة البحريني بنتيجة 3-2، بواقع 24-26، 25-25، 27-29، 25-23، و17-15.شباب الحسين 0 قطر 3ظهر شباب الحسين متوازنا في بداية الشوط الأول، عندما أحسن إغلاق حائط الصد، وبرع المعد ياسر مجاهد في تفعيل إبرهيم عبدالحميد وخالد أبو مشرف ومحمود عبدالعزيز وباهاي بطول الشريط العلوي للشبكة، فارضا التقدم الذي لم يطل حين أعاد معد الفريق القطري سلطان حسين تنشيط طلعات تيورين وماجويتي ومحمد عبدالرحمن، ليفرض التعادل نفسه 6-6، 8-8، قبل أن يعلو هدير الهجمات القطرية من مختلف محاور الشبكة ويتقدم 12-10 و14-12، في ظل اجتهادات شباب الحسين لرقابة المحترفين على الطرفين والاستقبال من الخلف، وواصل تقليص النتيجة 18-20 وعدلها 20-20، و21-21، قبل أن ينهي قطر الشوط الأول بنتيجة 25-22.لكن قطر اظهر قوته الحقيقية في الشوط الثاني، وكشفت ساحقات المحترفين تيورين ومجويتي ويوسف إعلاف الملعب الخلفي لمعلب شباب الحسين، رغم اجتهادات الليبرو أيهم خنفر ومساعديه ابراهيم عبدالحميد وباهاي في الملعب الخلفي مع لفة دوران الارسال، ومناولات المعد ياسر عثمان في ترتيب طعات خالد أبو مشرف ومحمود النقيب، التي وجدت حوائط صد قوية وتماسك الفريق الفطري تحت الشبكة، ليتقدم قطر 10-2 و17-8، و20-10، قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-16.وأعاد شباب الحسين توازنه في الشوط الثالث، ونوع المدير الفني في خياراته بين المعدين إبراهيم العطلة وياسر عثمان، وإياد ماضي ومحمود عبد العزيز في الهجوم من عمق الشبكة، وحاولوا مجاراة ترتيبات صانع الألعاب سلطان حسين وقوة هجمات ماجويتي ويوسف إعلاف وتورين، فمضى السجال نقطة بنقطة، قبل أن يتقدم قطر 12-8 16-12، وفرض الفريق القطري أفضليته المطلقة حتى أنهى الشوط الثالث 25-15، والمباراة بنتيجة 3-0.