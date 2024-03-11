"طائرة" غرب آسيا يثبت إقامة بطولة الرجال في عمان

مصطفى بالو

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قرر اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة في اجتماعه الذي عقد مؤخرا في قطر، بحضور رئيسة اتحاد اللعبة سمو الأميرة آية بنت فيصل، ونائبها جهاد قطيشات، تثبيت إقامة بطولة غرب آسيا للرجال في العاصمة عمان، خلال شهر تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل، تقديرا لجهود الاتحاد في منطقة غرب آسيا، ونجاحه الكبير في استضافة البطولات، لا سيما بعد استضافة بطولة سيدات غرب آسيا للنساء العام الماضي، وكذلك استضافة بطولة الأندية العربية في نسختها الثانية والأربعين، والتي ظفر السويحلي الليبي بلقبها، وحضر مبارياتها رئيس اتحاد غرب آسيا القطري علي الكواري.وقال نائب رئيسة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة جهاد قطيشات في تصريحات لـ"الغد": "في البداية نبارك للرياضة الأردنية وكرة الطائرة، لاختيار رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل عضوا في الاتحاد الآسيوي للعبة، وهو ما يعد مكسبها كبيرا، لدورها في قيادة الطائرة الأردنية إلى التطور اللافت الذي أشادت به الاتحادات العربية والإقليمية والقارية، وتوجيهاتها التي ساهمت في استضافة العديد من البطولات الإقليمية والعربية، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية للجنسين، وتحقيق النجاح التنظيمي الكبير، واستضافة العديد من الدورات التحكيمية وفعاليات اتحاد الطائرة في تنفيذ خطط وبرامج الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية، ويعتبر انتخاب سمو الأميرة آية بنت فيصل، سابقة في تاريخ الطائرة الأردنية، وصادق الاتحاد الآسيوي على القرار بحضور مندوبه لاجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا".وتابع : "تم خلال الاجتماع، تثبيت إقامة بطولة المنتخبات للرجال في شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والتي يسبقها استضافة بطولات للناشئين والشباب في عمان، واستضافة بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات للطائرة الشاطئية في آيار (مايو) المقبل، ونهدف من خلال هذه الاستضافات، منح لاعبينا ولاعباتنا، الاحتكاك والخبرة التراكمية، والاستفادة الفنية من الأندية والمنتخبات العربية، تمهيدا لوضع طائرتنا على مدرج التحليق نحو الألقاب، خاصة على مستوى الذكور، في ظل حضور وإنجازات لافتة لمنتخب السيدات عربيا".مقترح بدمج بطولتينمن ناحية ثانية، كشف قطيشات، عن وجود نية تقديم اقتراح للاتحادين العرب وغرب وآسيا، لدمج بطولتي غرب آسيا والعربية الشاطئيتين، في بطولة واحدة، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة في العقبة خلال الفترة المقبلة، والتقدم بطلب رسمي حين يتعذر إقامتها بحسب ما هو معلن عنه في سورية، بسبب الظروف الراهنة في المنطقة.ويكثف منتخبا الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، تدريباتهما الاستعدادية، والتحضيرية قبيل المشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام على شواطئ مدينة العقبة، خلال شهر (آيار) المقبل، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ويساعده المدرب الوطني إسماعيل توفيق.وكان الوسلاتي، سمى إلى منتخب الرجال كلا من خالد أبو مشرف، ياسر عثمان، أحمد العواملة، عبدالله سعيفان، راشد العلوان وخالد هلال، فيما اختار لمنتخب السيدات كلا من رهف حيمور، رغد حيمور، فرح العطعوط، غيداء العشعوش، ونانسي عياش، وذلك بهدف اختيار القائمة النهائية للبطولة الإقليمية، والتي يبحث فيها فيها منتخب الرجال عن تسطير إنجازه الأول فيها، بعد أن خطف برونزية البطولة العربية (سيريا تيل) التي أقيمت في سورية العام الماضي، فيما يريد منتخب السيدات تجاوز ما حققه في بطولة غرب آسيا في قطر قبل موسمين، وتقلد حينها الميدالية البرونزية.إلى ذلك، أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن إقامة دورة تدريب دولية للمستوى الأول خلال الفترة من 2 إلى 6 آيار (مايو) المقبل، مخاطبا الأندية المحلية والاتحادات العربية، لتسمية المدربين الراغبين بالمشاركة بهذه الدورة، والتي يغلق باب التسجيل فيها يوم 15 نيسان (إبريل) المقبل، وينتظر تسمية الاتحاد الدولي لتسمية المحاضر الذي سيتولى إعطاء الدورة، وتشمل على محاضرات نظرية وعملية، يهدف من خلالها إلى رفع سوية المدربين المحليين، ورفع عدد المدربين الحاصلين على المستوى الأول.الإصابة تبعد عبادة فخريأجرى لاعب المنتخب الوطني وعيرا عبادة فخري عملية جراحية تككلت بالنجاح مؤخرا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته فريق عيرا، في منافسات بطولة الأندية العربية التي أقيمت في عمان مؤخرا، والتي وستبعده عن الملاعب لحين اكتمال شفائه.وحالت الإصابة دون استدعاء فخري إلى تدريبات منتخب الطائرة الشاطئية الذي باشر التدريبات استعدادا للبطولة الإقليمية.العواملة مطلوبأصبح نجم المنتخب الوطني للكرة الطائرة أحمد العواملة مطلوبا للعديد من أندية الدرجة الممتازة المحلية، وذلك بعد انتهاء عقده مع فريق عيرا مع ختام منافسات بطولة الأندية العربية.ويشكل النجم العواملة مكسبا وقيمة فنية لأي فريق يتعاقد معه، تبعا لنجوميته وخبرته في منافسات الصالات والشاطئية، وهو الذي تخرج من مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة، وشاركه العديد من الإنجازات قبل أن يرحل عن صفوفه، ويخوض تجارب محلية كثيرة، أبرزها مع وادي موسى، الوحدات وعيرا، وشاركها التتويج بالعديد من الألقاب المحلية. -(وكالات)