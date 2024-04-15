عمان اف سي.. تغيير على الجهاز الفني واستقرار على اللاعبات استعدادا لـ"المحترفات"

مهند جويلس

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عمان- يدخل فريق عمان اف سي النسوي مرحلة جديدة في منافسات كرة القدم النسوية المحلية، من خلال جلب جهاز فني جديد بعد أن اتجه المدرب السابق حسام أبو رياش لتولي تدريب منتخب الشابات، فيما حرص النادي على التجديد مع غالبية العناصر المهمة والمؤثرة في صفوف الفريق، الذي خاض الموسم الماضي موسمه الأول بدوري المحترفات.واتفق النادي مع المدرب أحمد حمكري ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق، إلى جانب مساعدته سارة الشهابي التي سبق لها وأن قادت فريق الاستقلال مؤخرا ولأكثر من موسم، فيما يواصل مدرب حراس المرمى أنس طريف مهمته لموسم جديد.وينطلق دوري المحترفات بحسب المصادر في العاشر من شهر أيار (مايو) المقبل، بمشاركة 6 فرق ممثلة بالاتحاد، الأرثوذكسي، عمان اف سي، النصر، الاستقلال والحسين إربد، على أن توضح اللجنة النسوية في اتحاد الكرة لاحقا طريقة نظام البطولة.وكان عمان اف سي، احتل المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، فيما جاء بالمركز الثاني ببطولة الأندية النسوية (الأردنية السعودية)، والتي استضافتها عمان بمشاركة 8 فرق من كلتا الدولتين.ويسعى عمان اف سي إلى وضع بصمته بالكرة النسوية المحلية، بعد أن شكل فريقا قويا في الموسم الماضي، واستطاع فرض حضوره بالعديد من المباريات، حيث سجل ثاني أكبر نتيجة بالبطولة وجاءت على حساب الاستقلال بنتيجة 7-1، مقابل تسجيل المهاجمتين بانا البيطار وتالا برغوثي 7 أهداف لكل واحدة منهما، كثالث أكثر اللاعبات إحرازا للأهداف.وبعد الموسم المميز الذي تم تقديمه من عدد من اللاعبات، تلقت حارسة المرمى روند كساب عرضا للعب في صفوف الأهلي السعودي بدوري السيدات السعودي الممتاز، لتنتقل إليه وتظفر بلقب الكأس، فيما انتقلت المهاجمة بانا البيطار إلى فريق جدة بدوري الدرجة الأولى السعودي.وبدوره، أكد المدير الفني لفريق عمان اف سي للسيدات أحمد حمكري، أن النادي يحظى بحضور قوي بالكرة النسوية بجميع الفئات العمرية، وأن مهمته الأولى على صعيد تدريب فريق السيدات بدوري المحترفات تعتبر مهمة بالنسبة إليه.وبين حمكري في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الفريق سيباشر تدريباته منتصف الأسبوع الحالي بحضور جميع اللاعبات المحليات، إلى جانب انتظار التحاق اللاعبتان اللتان تتواجدان بالسعودية حاليا، مع وجود بعض التعزيزات أبرزها اللاعبة رزان الزاغة".وأضاف: "حرص النادي برئاسة عيسى مارتو، على التواصل مع غالبية اللاعبات اللواتي مثلن الفريق بالموسم الماضي، إلى جانب استمرار اللاعبتين الغانيتين جوسي لاربي وأشيا كونستانس، والنادي في طريقه لإتمام التعاقد مع اللاعبة الأجنبية الثالثة بعد زيادة اتحاد الكرة العدد إلى 3 بدلا من اثنتين في المواسم الماضية".ولفت حمكري، إلى أن حضور 6 فرق بدوري المحترفات خطوة ممتازة من الدائرة النسوية لاتحاد الكرة، من خلال زيادة عدد المباريات والاحتكاك بالنسبة للاعبات، متمنيا أن يستمر تزايد عدد الفرق من موسم لآخر، إذ يعتقد بأن العدد ليس كافيا في سبيل تطوير اللعبة حسب وصفه.وتابع: "لدي متابعة دقيقة لفرق السيدات من خلال متابعتي وإشرافي على جميع الفئات العمرية لنادي عمان اف سي، وأملك الرغبة والشغف الكبيرين في تحقيق إنجاز مع الفريق في الموسم الحالي، بعد الحضور القوي بالموسم الماضي، ويتواجد معي جهاز فني وإداري قادر على تلبية خدمات الفريق وتحقيق الإنجاز".وكشف حمكري أن نادي عمان اف سي هو الأكثر اهتماما بين الفرق المحلية على صعيد الكرة النسوية، والدليل تواجد عدد كبير من اللاعبات بمختلف المنتخبات الوطنية، إلى جانب تحقيق إنجازات عديدة بفئات سنية مختلفة، متأملا بأن ينعكس هذا الأمر على فريق السيدات، وتحقيق لقب الدوري أو الكأس الموسم الحالي، بعد الصعود على منصة التتويج مرة واحدة في العام 2022، بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى.