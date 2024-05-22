"فيا" يعدل نتائج بطولة الشرق الأوسط للراليات.. والكواري في الصدارة ‏

وكان الاتحاد الدولي أعلن عن الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط رسميا، ليدرك بعد ذلك حدوث خطأ، ما دفع المتسابقين إلى طلب التحري لمعرفة سبب منح العطية هذه النقاط.
وكانت "الغد"، قد أكدت في تقرير سابق، أن السائق القطري عبد العزيز الكواري، يتصدر بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين، بعدما أحرز في رالي قطر 21 نقطة، و28 نقطة في رالي الأردن، وبعد تعديل الخطأ، يحتل العطية المركز الثالث، وفيما يلي الترتيب الجديد للبطولة بكافة فئاتها:
ترتيب السائقين
المركز الأول: عبد العزيز الكواري (قطر) برصيد 49 نقطة (21 نقطة في رالي قطر، و28 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثاني: شاكر جويحان (الأردن) برصيد 37 نقطة (15 نقطة في رالي قطر، و22 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثالث: ناصر العطية (قطر) برصيد 35 نقطة (35 نقطة في رالي الأردن).
المركز الرابع: بيير لويس لوبيه (فرنسا) برصيد 33 نقطة (33 نقطة في رالي قطر).
المركز الخامس: النرويجي ماتس أوتسبرج برصيد 29 نقطة (29 نقطة في رالي قطر).
المركز السادس: شادي شعبان (الأردن) برصيد 28 نقطة (13 في رالي قطر، و15 في رالي الأردن).
المركز السابع : عبد الله الرواحي (عُمان) برصيد 25 نقطة (25 نقطة في رالي قطر).
المركز الثامن: حسام سالم (الأردن) برصيد 24 نقطة (11 نقطة في رالي قطر و13 نقطة في رالي الأردن).
المركز التاسع: دينيس كروتوف (قيرغيزستان) برصيد 22 نقطة (22 نقطة في رالي الأردن).
المركز العاشر: بدر الفايز (الأردن) برصيد 19 نقطة (19 نقطة في رالي الأردن).
المركز الحادي عشر: ناصر خليفة العطية (قطر) برصيد 17 نقطة (17 في رالي قطر).
المركز الثاني عشر: إيهاب الشرفا (الأردن) برصيد 16 نقطة (7 نقاط في رالي قطر، و9 نقاط في رالي الأردن).
المركز الثالث عشر: عيسى أبو جاموس (الأردن) برصيد 11 نقطة (11 نقطة في رالي الأردن).
ترتيب الملاحين
المركز الأول: جيوفاني بيرناشي (إيطاليا) برصيد 35 نقطة (35 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثاني: لوريس باسكواد (فرنسا) برصيد 33 نقطة (33 نقطة في رالي قطر).
المركز الثالث: باتريك بارث (السويد) برصيد 29 نقطة (29 نقطة في رالي قطر).
المركز الرابع: مارشال كلارك (بريطانيا) برصيد 28 نقطة (28 نقطة في رالي قطر).
المركز الرابع: سامر عيسى (الأردن) برصيد 28 نقطة (13 نقطة في رالي قطر، و15 نقطة في رالي الأردن).
المركز السادس: عطا الحمود (الأردن) برصيد 25 نقطة (25 نقطة في رالي الأردن).
المركز السابع : نانسي المجالي (الأردن) برصيد 24 نقطة (11 نقطة في رالي قطر، و13 نقطة في رالي الأردن).
- يحتل يوسف جمعة (الأردن) المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة (7 نقاط في رالي قطر، و9 نقاط في رالي الأردن)، ويحتل مصطفى جمعة (الأردن) المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة حققها في رالي قطر، وعماد جمعة (الأردن) المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة حققها في رالي الأردن.
ترتيب السائقين " ميرك 2"
المركز الأول: شاكر جويحان (الأردن) برصيد 60 نقطة (30 نقطة في رالي قطر، و30 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثاني: شادي شعبان (الأردن) برصد 48 نقطة (24 نقطة في رالي قطر و24 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثالث: حسام سالم (الأردن) برصيد 42 نقطة (21 نقطة في رالي قطر، و21 نقطة في رالي الأردن).
المركز الرابع: إيهاب الشرفا (الأردن) برصيد 34 نقطة (17 نقطة في رالي قطر و17 نقطة في رالي الأردن).
المركز الخامس: عيسى أبو جاموس برصيد 19 نقطة (19 نقطة في رالي الأردن).
ترتيب الملاحين "ميرك 2"
المركز الأول: سامر عيسى (الأردن) برصيد 48 نقطة (24 نقطة في رالي قطر، و24 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثاني: نانسي المجالي (الأردن) برصد 42 نقطة (21 نقطة في رالي قطر و21 نقطة في رالي الأردن).
المركز الثالث: يوسف جمعة (الأردن) برصيد 34 نقطة (17 نقطة في رالي قطر، و17 نقطة في رالي الأردن).
المركز الرابع: كارلوس حنا (لبنان) برصيد 30 نقطة (30 نقطة في رالي الأردن).
المركز الرابع: مصطفى جمعة برصيد (الأردن) 30 نقطة (30 نقطة في رالي قطر).
المركز السادس: عماد جمعة (الأردن) برصيد 19 نقطة (19 نقطة في رالي الأردن).