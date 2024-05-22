"فيا" يعدل نتائج بطولة الشرق الأوسط للراليات.. والكواري في الصدارة ‏

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - أجرى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يوم أمس، تعديلا على ترتيب السائقين في بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعد الخطأ الذي ارتكبه بمنح ‏صدارة الترتيب العام للسائق القطري ناصر العطية، بمنحه 17 نقطة في رالي قطر، رغم ‏انسحابه من الرالي، ‏في حين أنه حصل على 35 نقطة مستحقة بعد صدارته لرالي الأردن‎.‎وكان الاتحاد الدولي أعلن عن الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط رسميا، ليدرك بعد ذلك حدوث خطأ، ما دفع المتسابقين إلى ‏طلب التحري لمعرفة سبب منح العطية هذه ‏النقاط‎.‎وكانت "الغد"، قد أكدت في تقرير سابق، أن السائق القطري عبد العزيز الكواري، يتصدر بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين، بعدما أحرز في رالي قطر ‏‏21 ‏نقطة، و28 نقطة في رالي الأردن، وبعد تعديل الخطأ، يحتل العطية المركز الثالث، وفيما يلي الترتيب الجديد للبطولة بكافة فئاتها:ترتيب السائقينالمركز الأول: عبد العزيز الكواري (قطر) برصيد 49 نقطة (21 نقطة في رالي قطر، و28 ‏نقطة في رالي الأردن‎‏)‏.المركز الثاني: شاكر جويحان (الأردن) برصيد 37 نقطة (15 نقطة في رالي قطر، و22 نقطة ‏في رالي الأردن‎‏).‏المركز الثالث: ناصر العطية (قطر) برصيد 35 نقطة (35 نقطة في ‏رالي الأردن‎‏).‏المركز الرابع: بيير لويس لوبيه (فرنسا) برصيد 33 نقطة (33 نقطة في رالي قطر‎‏).‏‎ ‎المركز الخامس: النرويجي ماتس أوتسبرج برصيد 29 نقطة (29 نقطة في رالي قطر‎‏).‏المركز السادس: شادي شعبان (الأردن) برصيد 28 نقطة (13 في رالي قطر، و15 في رالي ‏الأردن‎‏).‏المركز السابع : عبد الله الرواحي (عُمان) برصيد 25 نقطة (25 نقطة في رالي قطر‎‏).‏المركز الثامن: حسام سالم (الأردن) برصيد 24 نقطة (11 نقطة في رالي قطر و13 نقطة في ‏رالي الأردن‎‏).‏المركز التاسع: دينيس كروتوف (قيرغيزستان) برصيد 22 نقطة (22 نقطة في رالي الأردن‎‏).‏المركز العاشر: بدر الفايز (الأردن) برصيد 19 نقطة (19 نقطة في رالي الأردن‎‏).‏المركز الحادي عشر: ناصر خليفة العطية (قطر) برصيد 17 نقطة (17 في رالي قطر).‏المركز الثاني عشر: إيهاب الشرفا (الأردن) برصيد 16 نقطة (7 نقاط في رالي قطر، و9 ‏نقاط في رالي الأردن‎‏).‏المركز الثالث عشر: عيسى أبو جاموس (الأردن) برصيد 11 نقطة (11 نقطة في رالي ‏الأردن‎‏).‏‎ترتيب الملاحينالمركز الأول: جيوفاني بيرناشي (إيطاليا) برصيد 35 نقطة (35 نقطة في رالي الأردن‎‏).‏المركز الثاني: لوريس باسكواد (فرنسا) برصيد 33 نقطة (33 نقطة في رالي قطر‎‏)‏.المركز الثالث: باتريك بارث (السويد) برصيد 29 نقطة (29 نقطة في رالي قطر‎‏).‏المركز الرابع: مارشال كلارك (بريطانيا) برصيد 28 نقطة (28 نقطة في رالي قطر‎‏).‏المركز الرابع: سامر عيسى (الأردن) برصيد 28 نقطة (13 نقطة في رالي قطر، و15 نقطة في رالي الأردن).‏المركز السادس: عطا الحمود (الأردن) برصيد 25 نقطة (25 نقطة في رالي الأردن).‏المركز السابع : نانسي المجالي (الأردن) برصيد 24 نقطة (11 نقطة في رالي قطر، و13 نقطة في رالي الأردن).‏- يحتل يوسف جمعة (الأردن) المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة (7 نقاط في رالي قطر، و9 نقاط في رالي الأردن)، ويحتل ‏مصطفى جمعة (الأردن) المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة حققها في رالي قطر، وعماد جمعة (الأردن) المركز الخامس ‏عشر برصيد 11 نقطة حققها في رالي الأردن.‏ترتيب السائقين " ميرك 2"المركز الأول: شاكر جويحان (الأردن) برصيد 60 نقطة (30 نقطة في رالي قطر، و30 نقطة ‏في رالي الأردن‎‏).‏المركز الثاني: شادي شعبان (الأردن) برصد 48 نقطة (24 نقطة في رالي قطر و24 نقطة في ‏رالي الأردن‎‏).‏المركز الثالث: حسام سالم (الأردن) برصيد 42 نقطة (21 نقطة في رالي قطر، و21 نقطة في ‏رالي الأردن‎‏).‏المركز الرابع: إيهاب الشرفا (الأردن) برصيد 34 نقطة (17 نقطة في رالي قطر و17 نقطة في ‏رالي الأردن‎‏).‏المركز الخامس: عيسى أبو جاموس برصيد 19 نقطة (19 نقطة في رالي الأردن‎‏).‏ترتيب الملاحين "ميرك 2"المركز الأول: سامر عيسى (الأردن) برصيد 48 نقطة (24 نقطة في رالي قطر، و24 نقطة في ‏رالي الأردن‎‏).‏المركز الثاني: نانسي المجالي (الأردن) برصد 42 نقطة (21 نقطة في رالي قطر و21 نقطة في ‏رالي الأردن‎‏).‏المركز الثالث: يوسف جمعة (الأردن) برصيد 34 نقطة (17 نقطة في رالي قطر، و17 نقطة ‏في رالي الأردن‎‏)‏.المركز الرابع: كارلوس حنا (لبنان) برصيد 30 نقطة (30 نقطة في رالي الأردن‎‏).‏المركز الرابع: مصطفى جمعة برصيد (الأردن) 30 نقطة (30 نقطة في رالي قطر‎‏)‏.المركز السادس: عماد جمعة (الأردن) برصيد 19 نقطة (19 نقطة في رالي الأردن‎‏).