لاعبو بايرن ميونخ مستاؤون من تعاقدات الفريق

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أكد لاعبو بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بعد الفوز 2 - 1 على فريق بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت أن فترة الانتقالات الأخيرة الخاصة بالنادي كان من الممكن أن تكون أفضل، وأن الفريق قد يواجه عواقب وخيمة.وقال ليون غوريتسكا لاعب خط الوسط: من الواضح أن الأمور لم تسر كما كان يتخيل المسؤولون.وفشل النادي في حسم التعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع جواو بالينيا في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية بعدما رفض ناديه فولهام إتمام الصفقة.وطلب توماس توخيل مدرب بايرن التعاقد مع بالينيا، حيث كان يبحث عن لاعب في هذا المركز. وقال توخيل: هذا أمر محزن للغاية.وفشل بايرن أيضا في ملء الفراغ الذي تركه الظهير الأيمن بنيامين بافارد، الذي انتقل لإنتر ميلان. كما رحل بديله جوسيب ستانيستيش، إلى باير ليفركوزن معارا قبل التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان.وقال لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش: إذا أصيب العديد من اللاعبين، ستكون الأمور صعبة.ويشارك بايرن ميونخ هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، وكأس ألمانيا، ودوري الأبطال، كما سيتواجد لاعبون مع منتخباتهم الوطنية وسط جدول مباريات مزدحم.