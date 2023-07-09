مجنس أميركي جديد.. أوراق نجداوي على طاولة "فيبا".. عصفور ينهي مشاركته في دورة تدريب دولية

خالد تيسير العميري

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عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.مجنس جديد لـ"الصقور"علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، قد استقروا على هوية المجنس الجديد الذي سيمثل "صقور الأردن" في نهائيات كأس العالم.ووفقا للمصدر الموثوق، فإن المجنس الجديد يحمل الجنسية الأميركية وسيكون بديلا لمواطنه دار تاكر، والذي منعته ظروف خاصة من التواجد مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، حيث يجيد المجنس الجديد شغل مركز دار تاكر نفسه، ويتوقع أن يتم إنجاز أوراقه مع الاتحاد الدولي خلال الـ48 ساعة المقبلة، للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني في معسكر كندا واستكمال رحلة التحضير معهم."السلة" يخاطب "فيبا"أرسل اتحاد كرة السلة، أوراق لاعب الارتكاز زين نجداوي إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، بشكل رسمي أمس، وذلك بعد إنجازها وفقا لمتطلبات "الدولي".ومن المتوقع، أن يرد الاتحاد الدولي على كتاب "السلة" خلال 14 يوما كحد أقصى، مع إتمام أوراق اللاعب بالطريقة الصحيحة ومعالجة الأخطاء السابقة، بعد خلل الاتحادات المتعاقبة في عملية إتمام أوراقه واعتباره لاعبا أجنبيا آنذاك، ويأمل اتحاد اللعبة بأن يكون الرد إيجابيا حتى يتمكن من تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة بصفة اللاعب المحلي بعيدا عن اعتباره لاعبا مجنسا.عصفور يختتم مشاركتهشارك المدرب الوطني نايف عصفور، في دورة التدريب الدولية التي اختتمت مؤخرا في مدينة "أنطاليا" التركية بتنظيم من بطولة "اليوروليغ"، وسط مشاركة نحو 100 مدرب يمثلون مختلف المدارس التدريبية حول العالم.وحاضر في المشاركين بالدورة، نخبة من المدربين المميزين في القارة الأوروبية، أمثال مدرب المنتخب اليوناني الأسبق وفريق فنربخشة ديميتريس اوتيديس، ومدرب اسبانيا سيرجيو سكاريولو، والمدرب السابق لفريق ريال مدريد بابلو لاسو والذي يتولى اليوم مهمة تدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني، إلى جانب الليتواني ساروناس جاسيكفسيوس مدرب فريق برشلونة الإسباني.وقال نايف عصفور في معرض رده على استفسارات "الغد": "تحظى هذه الدورة بسمعة كبيرة على مستوى القارة الأوروبية، وتشمل جوانب نظرية وعملية، وتضيف الكثير للمدربين المشاركين مع وفرة المعلومات، كما أنها فرصة لتعزيز العلاقات مع المدربين"، مثمنا دور نادي الفحيص برئاسة أيمن سماوي في تسهيل مشاركته.راع جديد لـ"السلة"كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، عن وجود راع جديد ومميز لأنشطة اتحاد كرة السلة وفي مقدمتها المنتخب الوطني، الذي يتحضر اليوم لخوض نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونسيا "استضافة مشتركة"، حيث سيصار إلى عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن التفاصيل كافة.طليب يستعرض إنجازاتهاستعرض مدرب المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة، هيثم طليب، الإنجازات التي حققها منذ توليه مهمة الإشراف الفني على منتخبات اللعبة.ونشر طليب مدونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال فيها: "الحمد لله، بعد تأهل منتخب السيدات تحت 23 عاما إلى نهائيات كأس العالم في منغوليا، بفوزه في 17 من أصل 18 مباراة، المحطة الثانية الآن هي المنافسة بالبطولة العربية في الجزائر، وأصبحت لعبة 3×3 من الرياضات التي حققت الإنجاز على المستوى الدولي".واختتم: "كنا منافسين في معظم البطولات العربية والآسيوية والعالمية، وحققنا خلال العام عديد الإنجازات، والمتمثلة بتأهل منتخب السيدات تحت 23 عاما إلى كأس العالم، وحصول منتخب السيدات على المركز الأول بكأس العرب، وبلوغ منتخب الرجال قبل نهائي كأس العرب، كما تأهل منتخب الشباب تحت 18 عاما الى ربع نهائي كأس آسيا، وصعد منتخب الرجال الى ربع نهائي بطولة التضامن الإسلامية، وحصول المنتخب المدرسي تحت 18 عاما على المركز السادس ببطولة العالم"، ووعد بتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات".