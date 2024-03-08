منتخب الملاكمة يحقق 3 انتصارات بالتصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد

حقق المنتخب الوطني للملاكمة، مساء أمس الخميس، 3 انتصارات جديدة، عن طريق اللاعبين، زياد عشيش وعدي الهنداوي وعبادة الكسبة، ضمن التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.

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ونجح أبطال المنتخب الوطني الثلاث في التأهل إلى دور الـ16 من منافسات أوزانهم بعد تحقيقهم لانتصارات مميزة ومستحقة.



ونجح زياد عشيش، بتحقيق انتصاره الثاني ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم، وفي دور الـ32، بعد أن تمكن من الفوز، بالضربة القاضية ومن الجولة الأولى على حساب اللاعب الفلبيني رونالد تشافيز.



وكان "عشيش" قد حقق الفوز في بداية مشواره على اللاعب الطاجيكستاني شوكوبزون شوكوروف ليتأهل إلى دور الـ16 والذي سيلتقي خلاله اللاعب الكوبي خورخي كويلار، يوم الأحد المقبل.



من جانبه، حقق اللاعب عدي الهنداوي انتصاره الثاني الذي جاء على حساب المكسيكي كارلوس روديجيز بتفوقه عليه، وإصابة الخصم من الجولة الأولى، وذلك في دور الـ32 ضمن منافسات وزن تحت 93 كغم.



كان "الهنداوي" قد استهل مشاركته بالتصفية، أمس، بالفوز على البرتغالي أنتونيو روديجيز، بانهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ.



وسيلتقي عدي الهنداوي، يوم غد السبت، مع اللاعب الإسباني إيمانويل رييس في دور الـ 16 من المنافسات.

كما حقق اللاعب عبادة الكسبة انتصارا مهما وقويا في أولى نزالاته، وجاء على حساب اللاعب البرازيلي، يوري فالكاو، ليتأهل إلى دور الـ16 من منافسات وزن 63.5 كغم، ليضرب موعدا، يوم بعد غد السبت مع اللاعب الأوغندي توكاموهيبوا جوشوا.

وتستكمل، اليوم الجمعة، مشاركة المنتخب الوطني؛ إذ ستظهر اللاعبة حنان نصار وستلتقي مع اللاعبة الصربية نينا رادوفانوفيتش في منافسات دور الـ 32 لفئة وزن تحت 50 كغم.