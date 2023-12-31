منتخب مصر لكرة القدم يعلن قائمته النهائية لأمم أفريقيا

أعلن منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، القائمة النهائية المختارة لمعسكر المنتخب المقرر إقامته في يناير/ كانون الثاني، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج.

اضافة اعلان



ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي لم تخل من المفاجآت، من بينها ضمت محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، رغم عدم مشاركته مع فريقه منذ شهرين، وكذلك ضمت القائمة حارس نادي بيراميدز أحمد الشناوي، رغم معاناته من الإصابة بكسر في أحد الضلوع، كذلك وقع اختيار فيتوريا على اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الأهلي.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

في خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدي

في خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد السيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة

في خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في الفترة ما بين 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير/ شباط، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.