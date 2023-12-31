الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب مصر لكرة القدم يعلن قائمته النهائية لأمم أفريقيا

البرتغالي-روي-فيتوريا-مدرب-منتخب-مصر-الجديد
المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا

أعلن منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، القائمة النهائية المختارة لمعسكر المنتخب المقرر إقامته في يناير/ كانون الثاني، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج.

اضافة اعلان


ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي لم تخل من المفاجآت، من بينها ضمت محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، رغم عدم مشاركته مع فريقه منذ شهرين، وكذلك ضمت القائمة حارس نادي بيراميدز أحمد الشناوي، رغم معاناته من الإصابة بكسر في أحد الضلوع، كذلك وقع اختيار فيتوريا على اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الأهلي.

 

وجاءت قائمة المنتخب المصري كما يلي:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
في خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدي
في خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد السيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة
في خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.
يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في الفترة ما بين 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير/ شباط، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي يمرر الكرة أمام مراقبة دفاعات منتخب لبنان - (من المصدر)

إخفاق المنتخب الوطني يتواصل مع عموتة قبل كأس آسيا

29 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
لمنتخب الوطني لكرة اليد

خسارة ثانية لمنتخب اليد أمام نظيره العماني

منذ16 ساعة
1703928654720578900

أندية المحترفين تبدأ رحلتها في "النفق المظلم".. وتداعيات خطيرة بالانتظار

منذ17 ساعة
الاتحاد الأردني لكرة القدم

"اتحاد الكرة" يدعو المجتمع الرياضي الدولي لموقف واضح ضد العدوان على غزة

منذ17 ساعة
1703937704080944700

8 لاعبين يمثلون "الريشة الطائرة" في البطولة العربية

منذ17 ساعة
1703938398310988100

"التايكواندو" يعود من "استراحة المحارب" بأهداف جديدة

منذ17 ساعة
1703933916450778100

4 لاعبين يترقبون مصيرهم مع "النشامى" بعد مباراة "الأولمبي"

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قراءات أمنية غائبة

ماهر أبو طير |اليوم

تنكر غريب للأوطان..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عجز لغة الإعجاز

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. عام التحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

ليلة رأس السنة غزية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات | منذ17 ساعة
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
 