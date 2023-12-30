السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهات مرتقبة في ذهاب المرحلة الثانية من "سلة الناشئين"

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لاعب اتحاد عمان غازي عليان يتوغل نحو سلة الأرثوذكسي في مواجهة سابقة - (من المصدر)
عمان – أصدرت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، جدول مباريات المرحلة الثانية من ذهاب بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم 2023، والذي ينطلق يوم 12 من كانون الثاني (يناير) المقبل، بإقامة ست مباريات.اضافة اعلان
وتشهد صالة الأمير حمزة في "المدينة الرياضية"، مواجهات نجوم اتحاد عمان وكفريوبا عند الساعة 3 من مساء يوم الجمعة  12 من كانون الثاني (يناير) المقبل، تليها مباراة اتحاد عمان والإنجليزية عند الساعة 4:30 مساء، ثم نجوم الأرثوذكسي والأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء، ويحل الرياضي ضيفا ثقيلا على كفر راكب عند الساعة 3 مساء في صالة الحسن التدريبية، فيما ستكون صالة الحسن للشباب مسرحا لمواجهتي غزة هاشم وبيت ايدس عند الساعة 3 مساء، والجليل مع شباب بشرى عند الساعة 4:30 مساء.
وطبقا لتعليمات البطولة، تأهلت الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور الثاني، وهي: الأرثوذكسي واتحاد عمان والرياضي (المجموعة الأولى)، الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان (المجموعة الثانية)، شباب بشرى وغزة هاشم وكفر راكب (المجموعة الثالثة)، بيت ايدس والجليل وكفريوبا (المجموعة الرابعة)، فيما غادرت فرق، دير أبي سعيد والأشرفية والجبيهة والمقاولين والأهلي ونجوم الجبيهة ونجوم الإنجليزية ونجوم الأردن، البطولة المحلية من دورها الأول. 
وقسمت الفرق الـ 12 المتأهلة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق، الأرثوذكسي وشباب بشرى ونجوم الأرثوذكسي والجليل ونجوم اتحاد عمان وكفريوبا، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق، الإنجليزية وبيت ايدس واتحاد عمان وغزة هاشم والرياضي وكفر راكب، حيث ستلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل منه أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة.
وتلعب الفرق الأربعة بالمرحلة الثالثة (الدور نصف النهائي)، فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل ترتيب مراكز الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين.
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