نجم البرازيل: ذهبت لطبيب نفسي بعد مونديال قطر

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وقال ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، في سبتمبر إنه سيطلب المساعدة النفسية بعد أن التقطت له صور وهو يبكي على مقاعد البدلاء عندما تم استبداله خلال فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وحث ريتشارليسون (26 عاما) الذي شارك في 48 مباراة مع منتخب البرازيل، اللاعبين على طلب المساعدة فيما يتعلق بمشاكل الصحة العقلية.وأبلغ ريتشارليسون شبكة (إي.إس.بي.إن) البرازيلية "خضت كأس العالم، في ذروة مستواي. كنت قد وصلت إلى الحد الأقصى. كما تعرفون؟ لا أعرف ولن أقول إنني كنت سأقتل نفسي لكنني كنت في حالة اكتئاب هناك وأردت الاستسلام. حتى أنا، الذي أبدو قويا ذهنيا. بدا الأمر وكأن كل شيء قد انهار بعد كأس العالم".وبعد معاناة أولية مع توتنهام، الذي انضم إليه قادما من إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في 2022، سجل ريتشارليسون 11 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم.وأضاف "قبل أن أذهب للتدريب، أردت العودة إلى المنزل، أردت العودة إلى غرفتي لأنني لا أعرف ما الذي كان يدور في رأسي. حتى إنني ذهبت وأخبرت والدي أنني سأستسلم. من المحزن أن أتحدث بهذه الطريقة. ما مررت به بعد كأس العالم... أن أذهب إلى والدي الرجل الذي طارد حلمي معي وأقول له ‭‭‭'‬‬‬أبي أريد أن أستسلم‭‭'‬‬".وقال مهاجم توتنهام إن الذهاب إلى العلاج كان أفضل قرار اتخذه "أعتقد أن المعالج، سواء شئنا أم أبينا أنقذني وأنقذ حياتي. لم أفكر إلا في هراء...إذا كنت بحاجة إلى طبيب نفسي، أبحث عنه لأنه من الجيد أن تكون منفتحا بهذه الطريقة وأن تتحدث للشخص (المتخصص)".