الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هزيمة لبنان تكشف المستوى المتواضع لـ"منتخب الشابات"

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لاعبة منتخب الشابات كندا التيتي تمرر الكرة من أمام اللاعبة اللبنانية وعد رعد - (من المصدر)
عمان - ظهر المنتخب الوطني للشابات لكرة القدم تحت 20 عاما  بصورة متواضعة في مباراته الودية أول من أمس أمام المنتخب اللبناني، وخسرها بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
واستحق منتخب الشابات الخسارة بناء على المستوى المتواضع الذي ظهر به في معظم فترات اللقاء، لتكشف المواجهة، تواضع عدد من اللاعبات وتراجع مستواهن مقارنة بالفترات الماضية، الذي تم تقديمه مع فرقهن بالبطولات المحلية.
وتعد الخسارة التي تلقاها “الشابات” في وقتها المثالي بالنسبة للمدرب حسام أبو رياش وجهازه المعاون، من أجل اكتشاف الخلل منذ البداية، حيث تعد المباراة التي خاضها الأولى له منذ بطولة غرب آسيا التي احتل فيها المنتخب الوصافة مع منتخب تحت 17 عاما.
ومثل المنتخب باللقاء كل من: ساجدة رمضان، نور عمر، مايا عوض الله، ريحانة معتز (ريناد الشويكي)، ميرا عطاري، لمار صالح (جنان الصاحب)، جنة معتوق ( راما الخاشوك)، حلا مرار (ليان المومني)، كندا التيتي (سوار عبيد)، ختام شقير وأروى البطاينة (ليليا الساحلي).
وبرزت في المواجهة، المهاجمة ختام شقير من خلال تحركاتها في الثلث الأمامي وإزعاج دفاعات المنافس، حيث حضرت اللاعبة من هولندا للمرة الأولى للمنتخبات الوطنية، وقدمت أداء مميزا رغم عدم تقديم الفريق مستوى جيدا، ما دقع المدرب للإبقاء عليها حتى النهاية، بعكس بقية اللاعبات في مختلف المراكز.
وجاءت الخسارة في موعدها بالنسبة للمدرب وجهازه المعاون، من أجل وضع النقاط على الحروف ومحاولة تصويب الأوضاع بالنسبة للاعبات في مختلف الجوانب، قبيل الدخول في المنافسات الرسمية وأهمها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، إلى جانب المشاركة في بطولة غرب آسيا.
ويتجدد اللقاء بين الطرفين يوم غد، على الملعب ذاته عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تتم عودة اللاعبات في اليوم التالي إلى أنديتهن، حيث تستعد فرق دوري المحترفات لانطلاق المسابقة في منتصف شهر أيار (مايو) المقبل.
ومن المتوقع، أن تشهد المباراة المقبلة تغييرا لعدد كبير من اللاعبات لمنح الفرصة للوجوه الجديدة، إلى جانب محاولة الظهور بصورة طيبة ورد الخسارة أمام المنافس الذي أظهر إمكانيات فنية جيدة، وتطورا ملحوظا على صعيد الكرة النسوية بالفترات الماضية.
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