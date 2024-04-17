الأربعاء 17 نيسان 2024
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وزارة الشباب تؤكد سلامة إجراءات الوحدات حول موقف الأعضاء الجدد

من انتخابات نادي الوحدات في إحدى الدورات الانتخابية السابقة -(الغد)
من انتخابات نادي الوحدات في إحدى الدورات الانتخابية السابقة -(الغد)
عمان - حسمت وزارة الشباب الجدل بشأن موقف الأعضاء المؤازرين الجدد، من مشاركتهم في انتخابات نادي الوحدات، والمزمع إقامتها أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بعد تحققها من الشكوى المقدمة بهذا الشأن.اضافة اعلان
وأوضحت الوزارة في كتاب رسمي وصل أمانة سر نادي الوحدات، أنه واستنادا إلى النظام الداخلي للنادي، تم قبول عضوية الأعضاء الجدد، من تاريخ  قرار مجلس الإدارة في هذا الخصوص، وتحويلهم إلى أعضاء عاملين بعد مرور عام من ذلك التاريخ، ويحق لهم المشاركة بالانتخابات بعد تسديد رسم الانتساب لاول مرة (50 دينارا)، ورسم الاشتراك السنوي 12 دينارا بواقع دينار شهريا، بعد تقدمهم بكتاب رسمي وشخصيا إلى مجلس إدارة النادي، لاعتمادهم في قائمة الأعضاء العاملين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ووفقا للكتاب، فإنه وبعد اكتساب العضو للعضوية المؤازرة بقرار من الهيئة الإدارية، يشترط على العضو المؤازر دفع ما يترتب عليه من اشتراكات مالية، خلال مدة سنة من اكتسابه لهذه العضوية، وكي تمنح له العضوية العاملة.
ورد أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر على استفسارات "الغد"، قائلا: "فتحت إدارة نادي الوحدات باب الانتساب للنادي خلال الفترة من 5 إلى 22 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفقا للأصول، وتم قبول عضوية الأعضاء المؤازرين الجدد في قرار رسمي من مجلس الإدارة، وأعلنت الأسماء عبر منصات النادي الإعلامية الرسمية، والكشوفات على لوحات الإعلان داخل النادي".
وأضاف: "فتح النادي باب دفع رسم الانتساب والاشتراك في الأول من شباط (فبراير) الماضي، ويغلق في 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وقام عدد من الأشخاص بتقديم شكوى لدى وزارة الشباب، والتي بدورها أرسلت لجنة للتحقق، واستبعدت 139 عضوا مؤازرا لعدم استيفاء الشروط، وأكدت على سلامة إجراءاتنا منذ فتح باب الانتساب وحتى إغلاقه، وما يخص تسديد الاستحقاقات المالية".
وتابع: "أكدت مديرية شباب العاصمة/ وزارة الشباب، بكتاب رسمي صحة الإجراءات بخصوص الجدل الدائر حول الشكوى، خصوصا بشأن تاريخ قبول عضويتهم كأعضاء مؤازرين، ومتى يحق لهم المشاركة بالانتخاب، واستندت في كتابها إلى بنود النظام الداخلي، وحددت قبول عضوية الأعضاء الجدد من قرار صدور قرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص، ويحق لهم المشاركة بالانتخابات بعد سنة على مرور عضويتهم المؤازرة، ويتحول إلى عضو عامل وفقا لذلك، شريطة تسديد الاستحقاقات المالية، ويتقدم بطلب شخصي إلى مجلس الإدارة لاعتماده عضوا عاملا".
على صعيد متصل، خالف المحامي عمر عشا ذلك الطرح وأبقى باب الجدال مفتوحا، بقوله: "الأصل ألا يشارك الأعضاء المؤازرون الجدد في انتخابات نادي الوحدات المقبلة، واستند إلى أن الموضوع نفسه أثير في الدورة التي ترأسها يوسف الصقور، وتم فيها اعتماد عضوية الأعضاء الجدد المؤازرين من تاريخ تسديد استحقاقاتهم المالية، وليس من تاريخ قبول عضويتهم المؤازرة".
ويذكر أن إدارة نادي الوحدات أعلنت عبر منصاتها الإعلامية الرسمية، عن قبول عضوية 3822 عضوا مؤازرا لعضوية نادي الوحدات، في التاسع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما كان 6019 عضوا قد شاركوا في انتخابات النادي التي جرت في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021، وأفرزت عن فوز بشار الحوامدة بمنصب رئيس النادي للدورة 2021-2024.
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