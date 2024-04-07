الوحدات.. الكأس الوسيلة الوحيدة لإنقاذ موسم متدهور

مصطفى بالو

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عمان- وجهت جماهير نادي الوحدات نداء إلى منظومة فريق الكرة الأول، بشأن توجيه التركيز نحو الاحتفاظ بلقب كأس الأردن، بعد خروج الفريق من دائرة المنافسة على لقب الدوري، الذي انحصر السباق نحو منصة التتويج فيه بين الحسين إربد المتصدر برصيد 44 نقطة، والفيصلي المطارد برصيد 39 نقطة، في وقت تجمد فيه رصيد الوحدات عند 32 نقطة بالمركز الثالث.وسبق للمدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي، أن صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة الفريق أمام غريمه التقليدي الفيصلي بنتيجة 0-2، بأن الوحدات يوجه اهتمامه حاليا، نحو بطولة كأس الأردن للاحتفاظ باللقب الذي حمله الموسم الماضي، بعد الفوز على شباب العقبة بهدف وحيد أحرزه شهاب القنبر.وسيلاقي الوحدات مغير السرحان في منافسات دور الـ16، من دون أن يحدد اتحاد الكرة موعد المباراة بعد، وفي حال فوزه يلاقي الرمثا في دور الثمانية، وإذا تابع مشواره سيلاقي شباب الأردن في الدور نصف النهائي.ويرى المشجع الوحداتي ناصر الوحيدي، أن المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرا إلى جرأته في قبول المهمة قبل مواجهة الديربي، وبين أن مشاكل الفريق الواضحة للعيان فنيا، ما تزال ترافق الفريق من جولة إلى أخرى، وتبدأ من وسط الملعب وتتفاقم في المنطقة الخلفية للفريق، مطالبا منظومتي الفريق الإدارية والفنية، بالعمل على رفع الحالة المعنوية للفريق، والتي عانى منها أمام الحسين إربد مع افتقاده روح المبادرة والمنافسة.وأضاف: "هناك أخطاء تراكمية رافقت الفريق منذ بداية الموسم، تجسدت بتعاقدات الإدارة مع اللاعبين من دون وجود مدير فني، وكثرة تغيير الأجهزة الفنية مع وصولها إلى 5 باستلام رأفت علي المهمة، ولعل هذا ما زاد من غضبنا على المدرجات، لأن الوحدات فقد روحه وشكله وبريقه وحتى أسلوبه وطريقته الهجومية المعروفة، فأنا أتابع الفريق منذ أواخر الثمانينيات، ومر الفريق بظروف صعبة، لكنه في الموسم الحالي كان فاقدا للهوية الفنية والمتعة الهجومية".وشدد الوحيدي: "على منظومة فريق كرة القدم أن توجه تركيزها نحو منافسات كأس الأردن، والمعروفة ببطولة المفاجآت، حتى ينقذ الوحدات موسمه، ولعل فترة التوقف للدوري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي بالتصفيات الأولمبية، تمنح الجهاز الفني بقيادة رأفت علي، فرصة كبيرة لمعالجة الكثير من الأمور وتقديم الفريق بشكل يمنحه القدرة على المنافسة بقوة على الاحتفاظ بلقب كأس الأردن، لعلها تمنح الجماهير الفترة المنقوصة في هذا الموسم".من جانبه، قال المشجع الوحداتي محمد النجار: "لم نر الوحدات بشكله وحضوره المرعبين المعهودين، ولعل هذا الأمر يلازمه منذ موسمين، على خلاف الفريق الذي سبق له الفوز برباعية من الألقاب في موسم واحد، وحتى الوحدات بقيادة عبدالله أبو زمع عندما نال لقب الدوري العام 2020".وتابع: "صحيح أن قلوبنا مجروحة لما تتعرض له غزة من عدوان صهيوني وجرائم حرب تقشعر لها الأبدان، وجعلتنا بعيدين عن المدرجات في هذا الموسم، إلا أن الوحدات في الموسم الحالي، ليس الوحدات الذي عودنا على الانتصارات والإنجازات، ولعل التعاقد مع أسماء ليست بحجم الوحدات، وتعدد الأجهزة الفنية، جعلت الفريق في حالة توهان، وأخرجته من دائرة المنافسة بالدوري".وزاد: "المدير الفني رأفت علي لا يتحمل مسؤولية خسارة الديربي والتعادل مع الحسين إربد، وتعول عليه الجماهير باعتباره محبوبها ومعشوقها، وهو القائد لاعبا في السابق، ومدربا حاليا، ولديه الكاريزما القيادية مع زميله في زمن الإنجازات مساعده باسم فتحي، والقدرة على رفع معنويات اللاعبين وتجهيزهم نفسيا، وتوجيه تركيزهم نحو مسابقة كأس الأردن إن أراد إنقاذ موسمه".على صعيد متصل، أبدى المشجع الوحداتي محمد موسى عتبه على إدارة النادي التي لم تقدم فريقها بحجم طموحات الوحدات وجماهيره، شارحا: "أستغرب كيف لمجلس الإدارة أن يستقطب لاعبين من دون وجود جهاز فني يوجهه إلى الحاجيات والمراكز والقيمة الفنية للاعبين المختارين، والذين تساقط أغلبهم كأوراق الخريف مع أيام المنافسة المحلية، وظهر الوحدات بصورة غير مقنعة وإن ظفر بلقب كأس السوبر".وأكمل: "لعب عدم الاستقرار الفني دورا مهما في غياب الشكل الفني والقوة الهجومية والتهديفية، وكانت النتيجة النهائية ابتعاده عن تحقيق طموح الفريق باسترداد لقب الدوري، وعلى الوحدات استثمار التوقف، لمعالجة ما يمكن علاجه نفسيا وذهنيا وفنيا وتكتيكيا، بما يحيي آمال الفريق بالاحتفاظ بلقب كأس الأردن".إلى ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، باعتراض جماهير الوحدات على إلغاء هدف مدافع الفريق المغربي محيسن الربجة، والذي سجله في الثواني الأخيرة من مباراة الفريق أمام الحسين إربد، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي أول من أمس، بحجة أن الركلة الركنية التي نفذها صالح راتب، تجاوزت خط الملعب.وطالبت الجماهير الوحداتية دائرة الحكام، بتقديم توضيح يثبت صحة إلغاء الهدف، بدلا من التزامها الصمت، في الوقت التي شددت فيه على إدارة النادي ضرورة متابعة الموضوع، لدى دائرة الحكام التي كان من الأجدى برئيسها الدعوة إلى اجتماع طارئ ولو في يوم عطلة رسمية في اتحاد الكرة (أمس السبت)، لمناقشة الحالة والخروج بتصريح توضيحي إلى الجماهير الوحداتية، وإن كان الفريق، خرج من دائرة المنافسة على لقب الدوري، إلا النزاهة أن والشفافية تقتضيان ذلك من لجنة الحكام.