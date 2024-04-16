"البريد الأردني" يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

وبحسب بيان للشركة أمس، يأتي الإصدار بمناسبة الذكرى الثامنة لوصول المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب (حالة الحراجة) للمرة الأولى، والذي يعد حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن، حيث يوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة الهندسة النووية والعلوم النووية الأخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعلات النووية وصيانتها وتطويرها، ويستخدم لإنتاج النظائر الطبية والصناعية لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة على مستوى الأردن والمنطقة العربية.
وأشار البيان، إلى أنه يمكن الحصول على هذه الطوابع من خلال المتجر الإلكتروني على العنوان الآتي: (بترا )