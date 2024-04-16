الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"البريد الأردني" يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

البريد الأردني - (أرشيفية)
البريد الأردني - (أرشيفية)
عمان- طرحت شركة البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية بعنوان “الأردن يدخل العصر النووي”، للبيع للجمهور ولهواة الطوابع.
وبحسب بيان للشركة أمس، يأتي الإصدار بمناسبة الذكرى الثامنة لوصول المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب (حالة الحراجة) للمرة الأولى، والذي يعد حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن، حيث يوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة الهندسة النووية والعلوم النووية الأخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعلات النووية وصيانتها وتطويرها، ويستخدم لإنتاج النظائر الطبية والصناعية لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة على مستوى الأردن والمنطقة العربية.اضافة اعلان
وأشار البيان، إلى أنه يمكن الحصول على هذه الطوابع من خلال المتجر الإلكتروني على العنوان الآتي: (بترا )
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عمال في إحدى ورش البناء في عمان-(ارشيفية)

سوق العمل في الأردن.. ما المطلوب للنهوض والتغلب على التحديات؟

منذ 51 دقيقة
Untitled-1

تراجع الحركة الهاتفية الصوتية بنسبة 6%

منذ 52 دقيقة
Untitled-1

مصدر: إحالة قريبة لعطاء مشروع محطة الغاز في العقبة على مقاول التنفيذ

منذ 55 دقيقة
زيد الجازي مؤسس منصة "كويك كليم"- (من المصدر)

"كويك كليم".. شركة ناشئة أردنية تطوع التقنية المالية لخدمة قطاع الرعاية الصحية

منذ 57 دقيقة
مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.17%

منذ1 ساعة
الأردن والعراق

الأردن والعراق... شراكات اقتصادية متجذرة وسعي متواصل لتعزيزها

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار منذ22 ساعة

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 