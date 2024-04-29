الإثنين 29 نيسان 2024
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العقبة.. الباخرة العائمة تزود مصر بـ180 مليون قدم غاز يوميا

ميناء العقبة
ميناء العقبة
عمان- قال مصدر مسؤول إن مصر تتزود حاليا بكميات من الغاز الطبيعي من الباخرة العائمة في العقبة لتغطية النقص في احتياجاتها.
وبين المصدر ذاته، في تصريح للغد أمس، أن مصر تتزود يوميا بنحو 150 مليونا إلى 180 مليون قدم مكعب من الغاز من هذه الباخرة، مبينا أن شركة الكهرباء الوطنية تشغل حاليا الباخرة لهذه الغاية باعتبار أنها لا تستخدمها.اضافة اعلان
وكان الأردن ومصر وقعا صيف العام الماضي اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين، يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة والذي سينتهي بنهاية عام 2025، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تعمل الوزارة على تنفيذها.
ولم يفصح المصدر عن قيمة العوائد من الغاز والتي تحكمها الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن بين البلدين.
وتقدر الكلفة السنوية لاستئجار هذه الباخرة بنحو 55 مليون دولار 
سنويا.
وفي هذا الخصوص، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م. أمجد الرواشدة إن التزويد يتم بموجب احتياجات الطرف الآخر ضمن الحالات الطارئة لفترات محدودة وليس بوتيرة مستمرة.
وبين أن هذا التزويد يتم بموجب الاتفاق الموقع بين البلدين في هذا الخصوص وليس له معدل توريد ثابت وإنما حسب الحاجة التي تحكمها الظروف الطارئة وضمن ترتيبات متفق عليها.
وأوضح الرواشدة أن مصدر الغاز في الباخرة هو الغاز المسال المستورد من السوق العالمية ويتم تحويله في الباخرة إلى الحالة الغازية.
يذكر أن الاتفاق الذي وقع العام الماضي ينص على استفادة الجانب المصري من البنية التحتية الأردنية، من خلال استغلال باخرة الغاز العائمة في ميناء الشيخ صباح في العقبة، لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.
وبموجب الاتفاق أيضا يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من جمهورية مصر العربية، وإعادة ضخ جزء من كميات من الغاز الطبيعي عند الحاجة إلى مصر ، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.
ويسهم الاتفاق وفقا لما أكده الجانبان في ذلك الوقت بتخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظرف طارئ.
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