733 مليون دينار إيرادات "الملكية" والخسائر تتقلص

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عمان - أقرت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، خلال اجتماعها السنوي العادي أمس الاثنين، بيانات الشركة المالية للعام الماضي.وناقش الاجتماع الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها للسنة المالية 2023، وخطة العمل للعام 2024، وتقرير مدققي الحسابات، والميزانية العمومية السنوية، وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية.وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاعًا بالإيرادات التشغيلية بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي بلغت 733.3 مليون دينار مقارنة بـ612.8 مليون دينار العام 2022.كما ارتفعت أعداد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، إذ نقل أسطول الملكية الأردنية 3.6 مليون مسافر مقارنة بـ3 ملايين مسافر للعام 2022.وارتفع معدل امتلاء الطائرات ليصبح 77.9 بالمائة، كما حققت الملكية الأردنية أرباحا صافية بقيمة 10.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقابل خسارة بلغت 71.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022.وبحسب الاجتماع، كانت التوقعات تشير الى تنامـي هـذا الربـح مـع نهايـة عـام 2023، إلا أن نتائـج الربـع الرابـع مـن العـام تأثـرت بشـكل كبيـر بالحـرب علـى غـزة التـي أدت إلـى انخفاض فـي حركـة السـفر الـى الأردن، وبالتالـي انخفـاض الإيـرادات فـي هـذا الربـع بحوالـي 40 مليــون دينــار عــمــا هــو متوقــع، ما أدى الــى خســارة صافيــة فــي عــام 2023 بلغــت 8.7 مليــون دينــار مقارنــة بخســارة صافيـة بلغـت 78.9 مليـون فـي عـام 2022 نتيجـة جهـود الشـركة لتقليـل التكاليـف وضبـط النفقـات فـي مختلـف المجالات للحفـاظ علـى النتائـج الإيجابية والأداء القياسـي الـذي قـد تـم تحقيقـه.ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها للسنة المالية 2023 وخطة العمل المستقبلية للعام 2024 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية.وأكّد رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد دروزة في افتتاح الاجتماع، المكانة التي تتمتع بها الملكية الأردنية كناقل جوي وطني عريق، مثمنًا الرعاية الملكية التي تحظى بها الملكية الأردنية ودعم الحكومة للشركة خلال العام 2023، باعتبارها المُساهم الأكبر في رأس مال الشركة ولها دور أساسي في تمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي، ومنح الشركة مزيدًا من فرص التطور والنمو التي تؤهلها لمواصلة القيام بواجبها كرافدٍ للاقتصاد الوطني وموظفٍ للقوى العاملة ومساهمٍ ريادي في خدمة المجتمع المحلي.وقال إن الإنجازات التي تحققت عام 2023، هي استمرار لمســيرة التقدم والعطاء التي امتدت لستين عاماً، واستطاعت الشركة خلالها أن تكون موضع تقدير ومحل ثقة في حمل المسؤولية والنهوض بالأعباء والواجبات المناطة بها بمهنية وكفــاءة كناقل وطني للأردن، متجاوزة بذلك كل التحديات والصعوبات أمامها والتي تعاظمت بســبب تبعات جائحة كورونا وحرب غزة والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وما ترتب عليها من أعباء إضافية تطلبت من الشركة بذل أقصى الإمكانيات الممكنة للحفاظ على مكانتها، وفقــاً لأفضل الممارسات العالمية.وأضاف دروزة، أن "الملكية الأردنية" تمكنت من المضي في قرار الاستثمار الأكبر في تاريخ الشركة وهو تحديث وتنامي الأسطول، واستبدال الطائرات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى والوصول إلى 41 طائرة مع نهاية العام 2028، بما تعود فائدتها على الشركة وخدماتها وإدخال جيل جديد من الطائرات سيُساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل وتحسين رضا المسافرين.وأوضح أن ذلك يشمل ادخال طائرات حديثة من طراز امبراير E2،وايرباص A320neo، وبوينغ دريملاينر 787 - 9، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم الوصول إلى 60 محطة عالمية، إذ سيرت العام الماضي رحلات جديدة كان من أهمها؛ البحرين والجزائر وبروكسل وستوكهولم ودوسلدورف.بدوره، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سامر المجالي، إلى أن الملكية الأردنية استكملت إجراءات إعادة هيكلة رأس مالها خلال الربع الرابع من العام 2023، تماشيًا مع متطلبات المادة (266) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، من خلال إطفاء 201 مليون دينار من الخسائر المتراكمة، وإطفاء الاحتياطي الإجباري وزيادة رأس المال بمبلغ 240 مليون دينار منها 170 مليون دينار من خلال تملك أسهم شركة المطارات الأردنية، بالإضافة الى 70 مليونا دفعات على حساب رأس المال.وقال إن خطة النمو التي تسعى إليها الملكية الأردنية هدفها الحفاظ على مكانتها كشركة طيران رائدة في المنطقة، وإعادة بناء منظومة الاستثمار، وزيادة الإيرادات من خلال نشاط اقتصادي وتشغيلي واستثماري عبر إعادة الاستثمار بالوحدات/ الأذرع المساندة للطيران.وأضاف أنه ضمن هذه الاستراتيجية الطموحة استحوذت الملكية الأردنية العام الماضي على 100 بالمائة من رأس مال الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي JATS، وتملكت 90 بالمائة من رأسمال شركة المطارات الأردنية مقابل إصدار أسهم لصالح الحكومة الأردنية (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية) ما سيُسهم في تعزيز الترابط مع الشركات المساندة المختلفة ورؤيتها الاستثمارية. - (بترا)