الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طرح عطاء شراء 120 ألف طن قمح غدا

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مزارعون يحصدون القمح في منطقة حوض البقعة - (أرشيفية)
عمان- من المقرر أن تشتري وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوم غد، كميات من القمح تصل إلى 120 ألف طن من خلال عطاء طرحته أخيرا.
وأكدت الوزارة ردا على استفسارات "الغد"، أن شراء كميات من القمح يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على مخزون مريح منها بما يغطي أطول فترة.اضافة اعلان
وأوضحت الوزارة، أن الحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح يتم من خلال عطاءات دورية فيما، يقوم التجار الراغبين بالمشاركة بالعطاء بتقديم العروض السعرية وعلى ضوء الأسعار والجودة والمواصفات والقاعدة الفنية الأردنية يتم إحالة عطاء الشراء.
ودعت الوزارة التجار الراغبين بدخول العطاء، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخه من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض، هو يوم غد، عند الساعة الثانية ظهرا.
وبينت الوزارة أن لديها كميات من القمح تبلغ 900 ألف طن، وتمثل ما هو داخل المستودعات ومتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة، فيما تغطي احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 شهور في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 90 ألف طن.
ووضعت الوزارة مجموعة الشروط والإجراءات في دعوة العطاء، منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية والأعفان قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه. 
وفي حال تبينت إصابة حشرية في الباخرة عند وصول البضاعة، يتم تبخيرها حسب اشتراطات وزارة الزراعة ويتحمل المتعهد النفقات والأضرار كافة.
ويحق للوزارة أن ترسل وفدا للإشراف على عملية التحميل وفحصها في ميناء التحميل، كما يتوجب على المتعهد القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين الوفد من القيام بالمهمات الموكلة إليه.
وتقوم  وزارة الصناعة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 %، ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة  بـ140 دينارا للطن تسليم ظهرص السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات. 
وحددت الوزارة سعر بيع  طن الطيحن للمخابز للشهر الحالي، بـ158.17 دينار فيما حددت سعر بيع طن القمح 127.8 لجميع مطاحن المملكة.
وشددت الوزارة على المطاحن، تقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.
كما دعت الوزارة المطاحن، إلى عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية، إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا.  
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