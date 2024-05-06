"منتدى الأعمال".. توصيات بتعجيل إنشاء المنطقة الاقتصادية بين الأردن والعراق

طارق الدعجة

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البحر الميت- أوصى مشاركون في أعمال المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بضرورة توسيع أطر المبادلات التجارية بين الأردن والعراق، ودعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.كما أوصى المشاركون، بتعجيل خطوات إقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق.وتضمنت التوصيات حسب رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى ونائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان د.سعد ناجي، دعوة القطاع الخاص في البلدين للعمل على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لديهما.وأوصى المشاركون، بضرورة إعداد خريطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن والعراق، إضافة ‘لى ترجمة التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين على ارض الواقع والانتقال بها إلى حيز التنفيذ.ودعا المشاركون في توصياتهم، إلى بناء علاقات اقتصادية بين البلدين تقوم على أساس رابح –رابح، وضرورة تشجيع الشركات الأردنية ولا سيما، العاملة بقطاع المقاولات والإنشاءات والمصارف لتعزيز تواجدها بالسوق العراقية، والاستفادة من المشروعات الاستراتيجية المطروحة من قبل الحكومة العراقية.وشدد المشاركون، على ضرورة تسهيل حصول الأردنيين على تأشيرات الدخول إلى العراق ومنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكبيرة للمشاركة بالمشروعات المطروحة للاستثمار في العراق، وخاصة في قطاعي التعدين والصناعة، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال التحول الرقمي.كما شدد المشاركون، على ضرورة البناء على النتائج التي حققتها زيارة الرئيس العراقي د.عبد اللطيف جمال رشيد، الأخيرة إلى الأردن ولقاؤه جلالة الملك عبدالله الثاني.يشار إلى ان المنتدى عقد على مدى يومين بتنظيم من مجلس الأعمال العراقي في عمان، وبالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، والذي اعتبر أكبر تجمع اقتصادي عراقي أردني إقليمي للأعمال. وشارك في المنتدى، الذي افتتحته وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف، بحضور وزير الصناعاة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، وممثل عن الرئيس العراقي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية د.كامل الدليمي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي د.خالد بتال، إضافة إلى أصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية.كما شارك في المنتدى، مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، هيئة استثمار الأنبار وغرفة صناعة وتجارة أربيل وغرفة تجارة بغداد. وينظم المنتدى، بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، وجمعية البنوك الأردنية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية.وناقش المنتدى في يومه الأول، عددا من القضايا والمواضيع المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.كما ناقش المنتدى، دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين المشاركين.