نمو اشتراكات "الفايبر" %148 في 3 سنوات

إبراهيم المبيضين

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عمان– كشفت بيانات رسمية صادرة أخيرا عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن قاعدة اشتراكات الإنترنت السلكي "الفايبر" نمت خلال آخر 3 سنوات بنسبة 148 %.وأظهرت الأرقام الرسمية أن خدمات الإنترنت السلكي "الفايبر" سجلت مع نهاية العام الماضي 540 ألف اشتراك.وأظهرت البيانات الرسمية أن قاعدة اشتراكات الفايبر مع تسجيلها هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 93 ألف اشتراك وبنسبة تصل إلى 21 % وذلك حين مقارنتها بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في نهاية العام قبل السابق إذ بلغت وقتها قرابة 447 ألف اشتراك.وبحسب التقارير الربعية لمؤشرات قطاع الاتصالات، زاد عدد اشتراكات الفايبر في الأردن بنسبة 148 % خلال آخر 3 سنوات، إذ كان العدد يبلغ زهاء 217 ألف اشتراك في 2020.وشهدت خدمة الفايبر في آخر 3 سنوات طلبا متزايدا وانتشارا ونشاطا من مرخصي خدمات الإنترنت كافة، مع السرعات العالية التي تتميز بها الخدمة قياسا بخدمات الإنترنت عريض النطاق المتنقل.و"تقنية الألياف الضوئية" أو " الفايبر اوبتكس" هي وصف لنوع من الكابلات أو التقنية التي تستخدم الضوء، وهي تشير إلى الوسط والتكنولوجيا المرتبطة بنقل المعلومات والبيانات لمسافات طويلة على شكل نبضات ضوئية عبر أنبوب زجاجي أو بلاستيكي أو ألياف ضوئية.وتوجد في السوق المحلية خمس شبكات للألياف الضوئية يقدمها القطاع الخاص ثلاثة منها تشرف عليها شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلية، إلى جانب مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية التي تشرف عليه الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي طرحت للاستثمار والمشاركة فيه من قبل القطاع الخاص.ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات، شكلت اشتراكات "الفايبر" الحصة الكبرى من إجمالي قاعدة اشتراكات الإنترنت السلكي الثابت بكل تقنياتها، والتي بلغت مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي أكثر 805 آلاف اشتراك.واستحوذت خدمات " الفايبر" على نسبة تصل إلى 67 % من إجمالي عدد اشتراكات الإنترنت الثابت السلكي نهاية العام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن عدد اشتراكات الإنترنت عبر تقنية " الاي دي اس ال" المربوطة بالهاتف الثابت سجلت مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي 101 ألف اشتراك.وذكرت البيانات أن عدد اشتراكات الإنترنت الثابت المتنقل المحدود "إف بي دبليو اييه" حوالي 163 ألف اشتراك.على صعيد متصل، شكلت خدمات الإنترنت السلكي عريضة النطاق بكل تقنياتها نسبة تصل إلى 34 % من إجمالي عدد المنازل في المملكة.وتظهر الارقام أن نسبة انتشار "الفايبر" قياسا بعدد المنازل في الأردن تقدر اليوم بنحو 23 % مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي.