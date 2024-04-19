%27 زيادة أعداد المشاركين في أردننا جنة

محمد أبو الغنم

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عمان- ارتفع عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" بنسبة 27 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وبلغ عدد المشاركين في البرنامج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 40.8 ألف مشارك.وارتفع عدد المشاركين في البرنامج السياحي الوطني المدعوم من قبل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والمخصص للأردنيين فقط، قرابة 8.7 ألف مشارك من نحو 32 ألفا.واستقبلت العقبة أكبر عدد من المشاركين، إذ تجاوز حاجز 29.2 ألف مشارك، فيما كانت منطقة وادي رم في المركز الثاني بعدد مشاركين يزيد على 5.6 ألف مشارك، ثم البترا بعدد مشاركين يصل إلى أكثر من 5.2 ألف مشارك.ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم من الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا"، ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية، بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية، كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.ويذكر أن الوزارة والهيئة قامتا بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية الإقليمية "الهوى جنوبي"، التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي.ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة، نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 136.2 ألف مشارك، حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.