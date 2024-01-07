39 ألف مركبة تعمل ضمن أسطول النقل العام

تيسير النعيمات

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عمان – ارتفع عدد أسطول وسائط النقل العام (حافلات، سيارات الركوب المتوسطة، الركوب الصغيرة والتكسي) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.وبلغ عدد أسطول النقل العام، 39270 مركبة مقارنة مع 37002 بزيادة بلغ مقدارها 2286 مركبة، بحسب الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.وارتفععدد أسطول المركبات التي تعمل في شركات النقل المدرسي إلى 1542 حافلة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 1002 حافلة في نهاية الفترة نفسها من العام قبل الماضي، بزيادة نسبتها 54 %.وبقي عدد شركات النقل المدرسي المرخصة في الأردن 26 شركة كما هي في نهاية الربع الثالث من العام 2022، بحسب بيانات الهيئة.وارتفع عدد أسطول المركبات العاملة بالتطبيقات الذكية بنسبة 10 % إلى 11690 مركبة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بعد أن كان في العام الذي سبقه ( 10603 ) مركبات بزيادة بلغت 1087 مركبة، تعمل في 7 شركات مرخصة، وهو العدد نفسه من الشركات خلال العام 2022، وفقا لبيانات هيئة تنظيم النقل البري.وضمن اختصاص الهيئة، حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ضم أسطول السرفيس العمومي 1002 مركبة، فيما كانت ( 1004 مركبات و3651 مركبة متوسطة عمومية، فيما كانت (3644)، وانخفض عدد الحافلات العمومية إلى 697، فيما كانت بنهاية الربع الثالث من العام ، 2022 ( 744 ) حافلة.وبلغ عدد مكاتب التأجير السياحي، 244 مكتبا، تضم أسطول سيارات تصل إلى 12461 بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 236 مكتبا بنهاية الربع الثالث من العام الذي سبقه بأسطول كان يبلغ ( 11752 ).كما بلغ عدد مركبات التكسي الأصفر 5305 مركبات يعملون لدى 127 مكتبا بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة مع ( 5352 ) في 129 مكتبا في الربع الثالث من العام 2022وارتفع عدد الرؤوس القاطرة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 9 %، إلى 19510 رؤوس وزاد عدد المقطورات إلى 22184 بنسبة 2 % .وكان عدد الرؤوس القاطرة بنهاية الربع الثالث من العام 2022 ( 17838 ) وعدد المقطورات ( 21656 ) مقطورة.كما تعمل في الأردن 228 مركبة أجرة للمطار في شركة واحدة مرخصة، و30 مركبة تكسي تعمل على خط معبر تابعة لمكتب واحد لنهاية أيلول(سبتمبر) الماضي.