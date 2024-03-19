%41 من مشاريع النقل متأخرة

تيسير النعيمات

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عمان– انخفضت نسبة المشاريع التي تتقدم حسب الخطة الإستراتيجية لوزارة النقل في نهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 58.6 % مقارنة مع 59.7 % في نفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب تقرير متابعة تنفيذ المشاريع الصادر عن وزارة النقل.وأظهر التقرير أن نسبة المشاريع المتأخرة بلغت 41.4 % مقارنة مع 40.3 %.وبلغ إجمالي عدد المشاريع المتعلقة في وزارة النقل 58 مشروعا في الربع الأخير من العام الماضي ، تم إنجاز 17 مشروعا منها و 17 مشروعا يسير بحسب الخطة و17 مشروعا متأخر عن الخطة ومشروعان وتوقفانو5 مشاريع لم يبدأ العمل بها.أما في الربع الأخير من العام 2022 بلغ عدد المشارع الإجمالي 62 مشروعا تم إنجاز 6 مشاريع منها 3 أسرع من الخطة وحسب الخطة 31 مشروعا ومتأخر عن الخطة 19 مشروعا ولم يبدأ بعد 6 مشاريع.وأظهر التقرير أن مشروع دراسة مسح سلوك الأفراد في التنقل باستخدام بيانات الاتصالات متوقف، فيما أنجز وحسب الخطة مشروعا شبكة السكك الحديدية الوطنية ( استملاكات الأراضي ) بنسبة 66 % ودراسات المركز اللوجستي في الماضونة بنسبة 5 %.كما أنجز مشاريع : إعادة تأهيل نقطة تفتيش الأرصاد في مطار الملكة علياء الدولي ، وتتبع المركبات والآليات الحكومية ( 13500 ) مركبة وآلية ، وإدارة مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي حسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمستثمر، وعقد ورشات عمل محلية وتدريبية.وتأخر مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي .وأنجزت حسب الخطة مشاريع : الربط للنقل العام بين مدينتي عمان والزرقاء ( حافلات التردد السريع ) ، وتدريب موظفي وزارة النقل ، وصيانة الأنظمة الإلكترونية والمعرفية والتقنية ، وشراء واستبدال أجهزة وشبكات الحاسوب .ولم يبدأ العمل بعد بمشاريع شراء وتركيب رادار في المنطقة الجنوبية في مطار الملكة علياء الدولي، وشراء محطة راديو سوند في المنطقة الجنوبية، وشراء نموذج تنبؤات عددي وشراء أجهزة معايرة الرياح .وفيما يتعلق بتقدم سير العمل في تنفيذ مشارع الخطة الإستراتيجية لهيئة النقل البري للربع الأخير فيبلغ عدد مشاريع إستراتيجية الهيئة 19 مشروعا أنجز 3 منها، فيما تأخر عن الخطة 9 مشاريع وأنجزت 6 وتوقف مشروع واحد عن العمل.وأظهر التقرير أن مشاريع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي المرحلة الثانية في محافظة جرش، وتنفيذ دراسة مشروع النقل الحضري ( إربد – الزرقاء )، تطوير النظام المحوسب للتنبؤ لقطاع النقل، تطوير أنظمة النقل الذكية لمشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للمرحلة الثانية في محافظة جرش، وتأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل البري، تحديث وبناء قاعدة البيانات الخاصة بأنماط النقل للركاب وأتمتة خدمات الهيئة، تتأخر جميعها عن الخطة الموضوعة .وأنجز حسب الخطة مشاريع : إدخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام ، وعقد دورات تدريبية للموظفين، وتوفير أجهزة حاسوب تلبي متطلبات الموظفين للقيام بمهامهم، وبناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل البري، فيما يتوقف مشروع دراسة تقييم خدمات الركاب .كما أنجز حسب الخطة مشاريع : تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، تطبيق وثيقة النقل إلكترونيا، دعم أجور طلاب الجامعات الرسمية، دراسات تصميم إعادة تأهيل المجمعات في الألوية والقرى، تحديث أسطول حافلات النقل العام لتتوافق مع التنفيذ التدريجي لمستويات الشبكة الهرمية .وتأخرت مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام ( مراكز الانطلاق والوصول )، توفير أنظمة رقابة إلكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول، وتوفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام، تتأخر جميعها عن الخطة الموضوعة .