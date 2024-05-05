الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التوتر وتأثيراته السلبية على صحة الأسنان

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التوتر
عمان- الغد- يعاني العديد من الناس من التوتر الذي يترك تأثيرات سلبية على صحة الجهاز العصبي، وقد تمتد هذه التأثيرات السيئة إلى أعضاء أخرى من الجسم أيضا. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وحول الموضوع قال الطبيب والاختصاصي الروسي في طب إعادة التأهيل، سيرغي أغابكين: "التوتر لا يترك تأثيرات سلبية على صحة الجهاز العصبي فحسب، بل له تأثيرات سلبية على صحة الأسنان أيضا".
وأضاف: "بسبب التوتر يمكن للشخص أن يطحن أسنانه أثناء النوم، وهذا يسمى بصرير الأسنان، هذا الأمر قد لا يلاحظه من يعاني من هذه المشكلة، لكن في النهاية قد تتعرض الأسنان للتلف والتسوس".
وصرير الأسنان أو ما يعرف بالـ Bruxism هو عملية إطباق الفكين على بعضهما البعض بقوة ما يتسبب باحتكاك الأسنان ببعضها البعض، وغالبا ما تحدث هذه العملية أثناء النوم، وقد يعاني البعض من هذه المشكلة وهم مستيقظون أيضا.
ومن الصعب تحديد الأسباب الأساسية لصرير الأسنان، لكن الدراسات العلمية، تشير إلى أن هذه المشكلة قد تكون ناجمة عن القلق والتوتر والمشكلات العاطفية النفسية، وقد تنجم عن مشكلات في إطباق الفكين، كما أنه من الممكن أن يكون سببها تعاطي المخدرات أو الكحول أو التدخين.
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