الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إسرائيل" تعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب رفح خلال أسبوعين

فلسطينيون فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية، يحتمون على الحدود مع مصر في رفح، جنوب قطاع غزة، 10 أبريل 2024. (رويترز)
فلسطينيون فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية، يحتمون على الحدود مع مصر في رفح، جنوب قطاع غزة، 10 أبريل 2024. (رويترز)
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، عن أن إسرائيل تعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوعين، تمهيدا لاجتياح جيشها المدينة بريا.اضافة اعلان
وقالت قناة كان الإسرائيلية، إن وثيقة رسمية حصلت عليها تشير إلى أن إسرائيل ستقوم بنصب 10 آلاف خيمة خارج رفح خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضافت أن هناك 30 ألف خيمة إضافية أخرى قيد الشراء حاليا، وسيتم نصبها في المنطقة لاحقا.
وتابعت القناة أنه بناء على الجدول الزمني (لنصب تلك الخيام) يمكن القول إن الطريق لإجلاء السكان من رفح لا يزال طويلا.
وتصر إسرائيل وفق تصريحات مسؤوليها، على اجتياح رفح بزعم أنها المعقل الأخير لكتائب القسام التابعة لحركة حماس، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وخلال الحرب أجبرت إسرائيل معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.
وأفادت قناة كان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعتزم إلقاء منشورات على رفح من الجو هذا الأسبوع تدعو سكانها إلى إخلاء المنطقة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة تأجيل الخطوة، وتم إبلاغ وزراء مجلس الحرب بالقرار، وفق المصدر ذاته.
وأرجعت القناة تأجيل نتنياهو لعلمية الاجتياح البري لرفح إلى الرغبة في الحصول على الدعم الأميركي الكامل في ما يتعلق بالهجوم الإيراني، في إشارة لإطلاق إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل مساء السبت.
وأوضحت القناة أن الولايات المتحدة كما هو معروف تعارض بشدة العملية الإسرائيلية المخطط لها في رفح.
مناقشات أمنية
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مناقشة أمنية حول الاستعدادات لتنفيذ العمليات المطلوبة تمهيدا لدخول القوات إلى رفح، وفق ذات المصدر.
وأكد غالانت خلال المناقشة أنه، وفقا لقرار مجلس الحرب، يجب الاستعداد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات قبل بدء العملية البرية، في إشارة إلى إجلاء المدنيين من رفح وتوسيع الطرق لإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون أثناء نزوحهم من منازلهم جراء العدوان على غزة-(وكالات)

تحذيرات من تداعيات صحية وبيئية "خطيرة" شمال قطاع غزة

منذ 35 دقيقة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد - (أرشيفية)

المعارضة "الإسرائيلية": نتنياهو وحكومته يشكلان تهديدا وجوديا "لإسرائيل"

منذ 56 دقيقة
علما السعودية والصين

الصين: مستعدون للعمل مع السعودية لتجنب المزيد من التصعيد

منذ 58 دقيقة
مشهد من الهجوم الإيراني على إسرائيل

تل أبيب تهدد وطهران تتأهب وواشنطن تحذّر.. آخر تطورات الصراع الإيراني الإسرائيلي

منذ2 ساعة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية)

كيربي: تعمد إيران إفشال هجومها على إسرائيل "غير صحيح"

منذ2 ساعة
الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة

استشهاد 6 صحفيين في غزة الشهر الماضي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ9 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشعب والأخبار

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 