إيران قدمت لنتنياهو فرصة ثانية على "طبق من ذهب"

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عواصم - فيما وقف العالم متأهبا ليلة الثالث عشر من الشهر الحالي، يترصد ماذا قد تفضي إليه من تصعيد وخسائر عقب الضربة الايرانية لكيان الاحتلال بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، كانت عيناه شاخصتين صوب المنافع والمكاسب، وهو يترقب اللحظة التي صنعها بنفسه، جارّا إيران إليه جرّا.ودعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحلفاء إسرائيل الأوروبيون والإقليميون جميعا إلى ضبط النفس في أعقاب الهجوم الإيراني، الذي تم التخطيط له ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في سورية، وتسبب في أضرار محدودة بعد أن صده تحالف دولي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.وعكس هذا التعاون الأمني حالة مناقضة لما عاشته إسرائيل من عزلة دولية بسبب الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن حربها مع حركة حماس.وقال أستاذ السياسة في جامعة تل أبيب وجامعة مدينة نيويورك "أودي سومر" أنه على الرغم من أن هذه الأوقات عصيبة، إلا أنها فرصة هائلة، ففي بعض الأحيان تحصل على فرصة ثانية في الحياة، وإسرائيل حصلت على واحدة للتو".وأضاف سومر أن الرد العسكري المنضبط سيجني مكافآت لإسرائيل على المسرح العالمي، مما يساعد في إصلاح علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة وجيرانها العرب، إسرائيل لديها القدرة على تشكيل هذا التحالف الدولي، والحفاظ عليه.وقال إن المكسب الأول، شخصي صرف، فالتصعيد حليف نتنياهو الأول، وهو الذي لم يعد ثمة ما يخسره، شعبيته التهمتها نداءات ذوي المحتجزين، وهاجس المساءلة الذي يتهدد مستقبله السياسي، عدا عن عدة قضايا فساد بحقه كامنة في أدراج الادعاء العام.وهو إذاك يبحث عن أي مكسب يمكن أن ينتزعه بالنيران والرصاص، إن لم يكن في غزة، فجبهات القتال كثيرة، والوكلاء والأذرع كثر، ويا حبذا لو كانت من إيران، الأصل والرأس المدبر.ثم إن التصعيد هو حرفة معسكر اليمين الإسرائيلي، التي لا يكاد يجيد غيرها، ولا يؤمن بجدوى التهدئة، إلا إذا كانت فرصة للتحضير لتصعيد جديد، أما الجائزة الكبرى فكانت العودة إلى الحضن الأميركي الدافئ.وهنا تراود نتنياهو المغريات، ضوء أخضر لاجتياح رفح، أم الإمعان في تفريغ حل الدولتين من مضمونه، وربما الأجدى هنا حرمان إيران من اتفاق نووي يلائمها.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من الجيش الإسرئيلي تقديم "قائمة أهداف" في إطار مناقشات الرد على هجوم إيران غير المسبوق الذي جعل المنطقة في حالة تأهب قصوى.-(وكالات)